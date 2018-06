Napoli, Cannavaro molla Hamsik

Hamsik, in uscita dal Napoli, non andrà al Guangzhou Evergrande, almeno fino a quando ci sarà Cannavaro sulla panchina del club cinese. In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il Campione del Mondo 2006 ha "mollato" lo slovacco.

"Non voglio essere io, napoletano, a portare in Cina il capitano", le parole del tecnico Cannavaro, decisamente convinto a non intavolare nessuna trattativa con De Laurentiis per Hamsik. Il 30enne slovacco dovrà cercarsi altre opportunità di mercato.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 08:10