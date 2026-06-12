Napoli, Careca rivela il Maradona segreto: "Doveva travestirsi. Noi senza Var dovevamo segnarne 3 per avere un gol valido"

L'ex bomber brasiliano del Napoli ricorda i suoi anni in azzurro al fianco di Maradona tra curiosità e aneddoti del passato, poi indica la favorita al Mondiale

Quando il tango si unisce alla lambada ecco la magia: Maradona più Careca fecero sognare Napoli. Vinsero meno di quanto avrebbero potuto (e meritato) ma che spettacolo al San Paolo. In esclusiva del giornale sportivo ‘Olè’, l’intervista ad Antonio Careca che ripercorre i suoi anni d’oro in azzurro tra curiosità e aneddoti segreti su Diego.

Il racconto su Maradona

“Diego per me non era un amico, era un fratello. Era un sogno giocare con lui e abbiamo vissuto momenti meravigliosi insieme. Fa parte della mia famiglia!”. Parte così Careca quando pensa a Maradona.

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Il giornalista chiede poi la verità sulla trattativa tra Careca e il Real Madrid: “Hai rifiutato il Real Madrid per andare a giocare con Diego al Napoli?”. Risponde Careca: “(Ride). Sì. Giocavo a San Paolo e dovevo andare in una squadra francese o al Real Madrid, ma Junior mi ha chiamato che era al Torino e mi ha detto che il tecnico, Luciano Moggi, stava per andare a Napoli e voleva portarmi… Ho aspettato due settimane per vedere se si sarebbe realizzato perché il mio sogno era giocare con Diego, forse non era una squadra molto forte ma lui c’era.”

La Serie A vista dal resto del mondo

C’era una volta la Serie A. Careca racconta di quando in Brasile la gente si alzava di notte per vedere il campionato italiano “Qui la gente si alzava la domenica mattina per guardare Napoli. All’epoca il campionato italiano era il migliore al mondo e tutti volevano giocarci… C’erano grandi giocatori e solo tre stranieri per squadra. Ma avevamo Diego, che ha giocato contro il Nord, contro il potere finanziario, contro gli arbitri…”

Conclude poi Careca che attacca gli arbitri: “Non c’era VAR e abbiamo dovuto segnare tre gol per convalidarne uno. Era Diego contro tutti!”

I racconti su Maradona

“Diego appena arrivò subito bussò alla porta della stanza.” Apre così Careca quando parla di Maradona. L’ex bomber svela: “Quando ho aperto la porta per la prima volta mi ha abbracciato e ha detto: “Sono qui accanto, se hai bisogno, chiamami. E a Napoli, la mia casa è la tua casa.” Non potevo crederci… Dopo, sul campo di allenamento, era uno spettacolo, un giocoliere.”

Il paragone tra Maradona e i campioni di oggi

Se c’è oggi qualcuno che gioca come Diego nel passato, Careca non ha dubbi: “Dinho, Ney, Messi? Diego non aveva paura e aveva il coraggio di affrontare i difensori. Inoltre, non parlava con gli arbitri, lo colpivano e lui era sempre a bocca chiusa. E si alzava, perché non era mai caduto né si era gettato da solo.”

Careca aggiunge su Maradona: “Nelle partite più difficili ci ha detto “date la palla a me”. La prendeva e faceva cose fuori dall’ordinario. Che fosse in allenamento o in partita, ci metteva fantasia. Il Brasile ha sempre avuto quei giocatori, ma oggi il calcio brasiliano è diventato robotico… Diego si divertiva sempre. Anche tra le famiglie: i miei figli andavano a scuola con Dalma e Gianinna. Certo, a Napoli non potevamo uscire sul marciapiede, al cinema, da nessuna parte, eh.”

La vita privata di Maradona

Al termine dell’intervista aggiunge Careca su Maradona: “A volte Diego indossava una parrucca e un berretto per portare i bambini al parco divertimenti o a fare una passeggiata, ma a un certo punto qualcuno lo riconosceva. Era molto difficile avere una vita normale con Diego a Napoli”.

Aggiunge poi Careca: “Dopo i Mondiali del ’90, in cui l’Argentina ci ha eliminati (ottavi di finale, 1-0 con un gol del Caniggia ndr.), Diego è venuto a casa mia a Campinas (città di San Paolo ndr.) per circa due settimane. La gente ha scoperto che ero lì e non potevamo più uscire. Ho dovuto metterlo nel bagagliaio e dire alla gente che Diego era riposato e che sarebbe sceso a firmare autografi più tardi. Era pazzesco. Ci aveva appena eliminati dalla Coppa del Mondo!”

Sulla semifinale a Napoli ricorda Careca: “Diego chiese ai napoletani di sostenere l’Italia, ma loro sostenevano l’Argentina. Bah, in realtà hanno fatto il tifo per Diego. Il popolo napoletano ha sangue argentino a causa di Diego perché era un Maradona prima e dopo. I napoletani sono italiani, ma prima di tutto sono maradoni.

L’Argentina al Mondiale

Da rivale storico, Careca dedica un passo della sua intervista all’Argentina, attuale campione in carica del Mondiale: “L’Argentina è l’ultima campione, ha giocatori molto talentuosi e grandi marcatori come Lautaro e Julián. Anche ragazzi come Nico Paz, che è molto bravo a Como e Messi... Lo spirito argentino è forte e molto difficile da rompere, anche l’allenatore, Scaloni, c’entra in questo”. Careca, infine, fa un’analisi sulle favorite al Mondiale: “Poi si parla di Spagna, Inghilterra, Giappone che può essere una sorpresa e a me piace molto il Marocco, il Brasile deve essere attento perché può avere una sorpresa spiacevole, è migliorato molto e ha diversi giocatori che giocano in Europa. È un Mondiale diverso, con molte squadre… Speriamo che non ci siano molte differenze e risultati di 12 a 1 o 10 a 0.”

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