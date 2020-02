Napoli, Carlo Alvino lancia la crociata: rivolta social

A Napoli monta la protesta per i torti arbitrali subiti. La squadra allenata prima da Ancelotti e ora da Gattuso ha mostrato di avere problemi evidenti, lacune probabilmente non risolte neppure dai massicci interventi sul mercato di gennaio. Eppure i dati certificano come i partenopei siano stati più volte penalizzati da sviste arbitrali nel corso del campionato. I più penalizzati di tutti.

Lo sfogo

Tra i più indignati c’è Carlo Alvino. Il giornalista-tifoso del Napoli già al termine della sfida col Lecce, segnata dalla clamorosa mancata concessione di un calcio di rigore solare per fallo di Donati su Milik, aveva scritto un messaggio di protesta sul suo profilo Twitter: “Abbiamo oltrepassato il limite… al netto della prestazione siamo al 15esimo rigore negato. L’intervento della

Società Sportiva Calcio Napoli è d’obbligo!”.

Tweet a raffica

Col passare delle ore l’indignazione non si è attenuata, anzi è diventata sempre più forte. Tanti i post pubblicati in successione dal giornalista sul suo account. Prima la condivisione di un articolo de Il Napolista con la rassegna dei 14 rigori negati al Napoli prima della sfida col Lecce, con un’aggiunta: “E con quello di domenica siamo a 15”.

Il video

Poi un video della reprimenda di De Laurentiis subito dopo la sfida con l’Atalanta, quella dei tre rigori negati al Napoli e del mancato ricorso al Var per rivedere il placcaggio di Kjaer su Llorente: “Era il 30 ottobre e ADL parlò eccome se parlò…”.

Il conto dei torti

Quindi un altro riepilogo delle sviste stagionali ai danni del Napoli, stavolta realizzato da Dagospia, con ulteriore commento a margine: “Il plateale rigore non dato al Napoli nella partita contro il Lecce è il 15esimo torto arbitrale.. – Sport”.

L’appello

Infine un appello rivolto ai vertici della classe arbitrale: “Sono passate più di 24 ore dall’orrore, sì orrore, di Giua e Nicchi e Rizzoli sono ancora in silenzio. Parlate vi prego per il bene del calcio!”. Già, Nicchi che dopo lo sfogo di Commisso al termine di Juventus-Fiorentina si era subito detto “disgustato”, mentre per ora ha disertato commenti ufficiali sull’arbitraggio di Giua.

Le reazioni

Insomma, una vera e propria crociata. E molti tifosi del Napoli sono in rivolta. “Non parlano perché sono disgustati”, è l’amara ironia di Emilia. Anche Vittoria fa i conti: “Il Napoli deve essere risarcito”. Enrico invece è scettico: “Cosa vuoi che dicano? ‘Scusate l’arbitro è scarso’? Alla fine Giua si beccherà qualche giornata di stop (forse) e tutto finirà”. Calimero rilancia una vecchia proposta: “Devono rendere pubbliche le conversazioni con la sala Var, anche noi tifosi abbiamo il diritto di avere spiegazioni”. Ma qualcun altro sottolinea: “Gli arbitri non devono essere un alibi, commettiamo gli stessi errori da 18 mesi”.

