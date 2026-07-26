Hojlund e Giovane su rigore regalano il primo successo da allenatore del Napoli ad Allegri dopo il ko all'esordio. Ma Anguissa e De Laurentiis rubano la scena al livornese

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Allegri conquista la sua prima vittoria da allenatore del Napoli. Gli azzurri riscattano il ko contro l’Arezzo superando 2-0 la Carrarese grazie alle reti di Hojlund e Giovane su rigore. A tenere banco, però, sono soprattutto due casi: il primo riguarda Anguissa e il suo atteggiamento durante la presentazione a Dimaro, il secondo il possibile addio del ritiro dopo 15 anni, ipotesi avanzata dal presidente De Laurentiis con una dura presa di posizione.

Napoli-Carrarese: prima vittoria per Allegri, segna Hojlund

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arezzo, Max Allegri centra il primo successo della sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Gli azzurri superano la Carrarese, formazione che milita in Serie B, nel secondo test stagionale disputato alla Ski.it Arena di Carciato. Confermato il 4-3-3 visto nella prima uscita, con Meret tra i pali (Milinkovic-Savic assente per febbre), Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani e Spinazzola in difesa; Anguissa, Lobotka e Vergara a centrocampo e il tridente offensivo formato da Politano, Hojlund e Giovane.

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Rispetto alla sfida contro l’Arezzo, il Napoli ha mostrato evidenti passi avanti, soprattutto nella prima frazione. A sbloccare il risultato ci ha pensato Hojlund dopo 22 minuti, mentre Giovane ha raddoppiato poco prima dell’intervallo su rigore. Nella ripresa, come da tradizione nelle amichevoli estive, Allegri ha dato spazio a una lunga girandola di cambi, permettendo a diversi giovani di mettersi in mostra. Tra questi anche l’argentino Baridò, ex Juventus, autore di alcuni spunti interessanti. Il Napoli chiude così il ritiro di Dimaro con una vittoria e si prepara ora a trasferirsi in Abruzzo per proseguire la preparazione estiva. Il prossimo appuntamento in campo è fissato per il 5 agosto contro l’Osasuna.

Vergara mazzala funziona: il rinnovo ha portato bene

Tra gli azzurri più brillanti di questa seconda uscita estiva c’è sicuramente Antonio Vergara, che, forse galvanizzato dal rinnovo di contratto fino al 2031, ha confermato di essersi lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio e di trovarsi perfettamente a suo agio nel ruolo di mezzala nel centrocampo a tre disegnato da Allegri.

È proprio dai suoi piedi, infatti, è arrivato l’assist delizioso per Hojlund, che ha dovuto solo depositare il pallone in rete per sbloccare l’amichevole contro la Carrarese. Poco prima dell’intervallo, poi, il talento di Frattaminore è tornato protagonista conquistando il calcio di rigore – il secondo consecutivo dopo quello ottenuto contro l’Arezzo – poi trasformato da Giovane per il 2-0.

Giallo Anguissa: in campo nonostante le polemiche

Sabato sera il Napoli si è presentato ai tifosi presenti a Dimaro. Tutti i calciatori, fino ad Allegri, sono saliti sul palco per ricevere il saluto del pubblico, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto Zambo Anguissa. Il centrocampista, legato agli azzurri da un contratto in scadenza nel 2027, è apparso piuttosto schivo, arrivando poi a defilarsi dietro alcuni compagni di squadra decisamente più sorridenti ed estroversi. Un atteggiamento che sui social in molti hanno interpretato come un possibile segnale legato alla situazione contrattuale e alle voci su un’eventuale partenza nelle prossime settimane.

A ridimensionare almeno in parte i dubbi, però, ci ha pensato il campo: Anguissa è stato schierato titolare nella seconda uscita stagionale, un’indicazione chiara delle gerarchie di Allegri. Per il nuovo tecnico del Napoli, infatti, il camerunese resta un elemento fondamentale, un autentico perno del centrocampo azzurro. E proprio sui social alcuni tifosi hanno fatto notare un altro dettaglio: Anguissa aveva mostrato lo stesso atteggiamento anche in occasione della presentazione della scorsa stagione, quando il suo comportamento era apparso altrettanto riservato.

Fine della storia d’amore con Dimaro? La bordata di De Laurentiis

In un’intervista rilasciata “Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro”, il presidente De Laurentiis ha messo in dubbio il rapporto tra il Napoli e la Val di Sole. Da 15 anni ormai i partenopei sono presenza fissa a Dimaro, un matrimonio durature che potrebbe essere giunto al capolinea. “Noi non siamo molto amati qui in Val di Sole, a un certo punto ce ne faremo una ragione e prenderemo le decisioni del caso. In tutti questi anni abbiamo avuto tante richieste che abbiamo rispedito al mittente per essere dei fedelissimi. Ma la moglie trentina vorrebbe metterci le corna: ne prendiamo atto e pazienza, ce ne faremo una ragione. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno”.