Napoli-Casertana 1-1: Lukaku indolente, si rivede McTominay ma c'è già un allarme

Su quattro amichevoli prestagionali il Napoli ne ha vinta solo una: dopo la sconfitta col Brest, gli azzurri non vanno oltre il pari con la Casertana

Il Napoli non sa più vincere. Altro flop in amichevole: solo 1-1 con la Casertana, dopo il ko di ieri col Brest. Presto per preoccuparsi ma non per evidenziare le cose che ancora non funzionano. I carichi pesanti di Conte si fanno sentire e ne risente la fluidità di manovra ma, sebbene fosse imbottito di seconde linee, ci si aspettava di più da questo Napoli contro una squadra di Serie C. Politano, al 43′ del primo tempo, riesce a metterci una pezza ed evitare la beffa: pareggia in rimonta, dopo la rete iniziale di Vano della Casertana al 35′, ma nella ripresa il risultato non cambia. Evanescente Lukaku, col freno a mano McTominay quando è entrato, poco reattiva e senza mordente tutta la squadra. E c’è già un allarme difesa che preoccupa.

Allarme difesa: sesto gol subito in quattro amichevoli

Due reti nel match amichevole iniziale contro l’Arezzo a Dimaro (0-2), una rete contro il Catanzaro (2-1), altre due contro il Brest (1-2) ed un’altra ancora nel match di oggi contro la Casertana.

Per la squadra di Antonio Conte, miglior difesa in Serie A nel precedente campionato, c’è già l’allarme rosso. Dopo gli errori di Rrahmani che contro il Brest ha concesso due palle gol ad Ajorque, anche contro la Casertana il Napoli delle riserve non è stato in grado di impedire a Vano di andare in rete al 35′ con un gol di testa ed un inserimento in area, da calcio piazzato, tra Mazzocchi e Zanoli.

Napoli, cosa funziona e cosa no

Gli azzurri si schierano in campo con il 4-3-3 di base ma, in fase offensiva, il sistema di gioco passa al 4-2-3-1 con De Bruyne che si alza da mezzala a trequartista. Inoltre, il Napoli in fase di riaggressione sui portatori palla avversari passa al 4-4-2 con Lukaku (o Lucca) affiancato da Neres.

Non brillano, però, ancora i partenopei dal punto di vista della forma fisica con De Bruyne al centro delle critiche per l’evidente appesantimento fisico. Il trequartista belga, infatti, nell’amichevole contro il Brest non è riuscito ad impattare in modo positivo al match e spesso si è fatto trovare in ritardo nei recuperi palla e nelle giocate sulla trequarti. Dal 60′, l’ex Manchester City, ha aumentato l’intensità della prestazione fisica ma non è andato oltre un palo colpito e un colpo di tacco in 90′ di gioco.

Napoli, chi sta meglio in condizione fisica: i top e i flop

Tra i top del Napoli c’è Matteo Politano: l’esterno destro degli azzurri, in alternanza con Neres nelle due amichevoli ravvicinate con Brest e Casertana, è riuscito a impattare in modo positivo in entrambi i match con un assist per Lucca (contro i francesi) e con una rete realizzata (contro il club campano) prima con dribbling in area, tra due difensori avversari, poi con un tiro a giro di sinistro da posizione defilata.

Tra i flop dei partenopei ci sono, invece, Rrahamani e il neo acquisto Milinkovic Savic. Il difensore kosovaro, nel match contro il Brest, è stato protagonista in negativo in entrambe le reti subite dal Napoli: Ajorque è riuscito ad anticipare il numero 13 degli azzurri per due volte consecutive, sia su cross basso sul primo palo che in un duello aereo in area. Inoltre, a non convincere, c’è stato anche il nuovo portiere degli azzurri che alla gara d’esordio con il Napoli ha subito due reti: atteggiamento goffo in entrambe le occasioni e papera sul secondo gol segnato di testa da Ajorque del Brest.

Male, inoltre, Zanoli e Mazzocchi che contro la Casertana al 35′ si sono fatti anticipare in area da Vano che di testa ha battuto Meret da posizione ravvicinata

