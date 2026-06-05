Napoli, scoppia il caso Allegri: le parole dell’agente preoccupano De Laurentiis. Il braccio di ferro col Milan

Giovanni Branchini, procuratore del tecnico ex Milan, avverte: “E’ ancora un dipendente dei rossoneri”. Il Napoli aspetta mentre Italiano vola verso il Besiktas

Tutto fatto tra Allegri e il Napoli, o quasi. Le parole del procuratore del tecnico livornese rischiano di far scoppiare un caso. Dichiarazioni mirate quelle dell’agente che provano a mettere pressione al Milan e che puntano a risolvere una “relazione” che si è fatta sempre complicata nel corso degli ultimi mesi. De Laurentiis non si sbottona ma rischia di trovarsi coinvolto in un braccio di ferro di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

L’allarme di Branchini

Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sembra cosa fatta, o forse sarebbe meglio dire “sembrava”. Le parole del suo procuratore Giovanni Branchini, infatti, non lasciano tranquillo il presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe trovarsi impelagato in una battaglia a distanza con il Milan. Una disputa a sorpresa venuta a galla nel corso della presenza dell’agente a SportItalia: “Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è ancora sotto contratto per la prossima stagione ed è un tesserato del Milan. Al momento non c’è stato nessun contatto con il club. Al limita è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero, con un comunicato stampa e non direttamente all’allenaatore. Poi hanno rimediato con una Pec”.

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La preoccupazione di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, osserva la situazione e per il momento non sembra mostrare nessuna agitazione. La scelta di puntare su Allegri è ormai fatta ma ora rischia di trovarsi invischiato nel braccio di ferro tra il tecnico e il Milan. Nel corso dell’intervista rilasciata ieri dal patron azzurro ha tenuto la bocca cucita sul nome del nuovo tecnico: “Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo permettono”. Il riferimento alla situazione tra Milan e Max è piuttosto chiaro con gli azzurri che ora aspettano la fine di un rapporto che si sta dimostrando sempre più complicato tra il club e il tecnico, anche più di quanto le cronache abbiano raccontato negli ultimi mesi.

Italiano verso il Besiktas

La colonia degli allenatori italiani all’estero si fa sempre più folta. Dopo ottime stagioni in Italia, Vincenzo Italiano stava aspettando la sua grande chance per la prima panchina di una big. E il tecnico ex Bologna sembra uno dei più seri candidati per quella del Napoli dopo l’addio di Conte. Aurelio De Laurentiis lo ha corteggiato a lungo prima di virare su Massimiliano Allegri, diventato disponibile (o quasi) dopo la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League. E per Italiano non c’è stata altra soluzione che guardare verso l’estero e in particolare la Turchia. Secondo quanto riporta Sky Sport dovrebbe infatti firmare un biennale con il Besiktas e cominciare una nuova esperienza in un campionato che prova a diventare sempre più competitivo.