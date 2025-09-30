Napoli, Cassano sta con De Bruyne: “Avrei fatto a cazzotti con Conte”. Il gesto del tecnico dopo la sfuriata

FantAntonio senza mezzi termini a Viva El Futbol: "Il belga aveva tutto il diritto di arrabbiarsi". Multa in arrivo per l'ex Manchester? La decisione del club

Alla vigilia della sfida di Champions – la prima al Maradona – con lo Sporting, a Napoli continua a tenere banco il caso De Bruyne. La sfuriata del belga dopo la sostituzione col Milan ha infastidito non poco Conte, che ha tenuto un discorso alla squadra. Intanto Cassano sta col belga e attacca l’ex ct a Viva el Futbol.

Napoli, caso De Bruyne: la posizione di Cassano

Si sa, la diplomazia non è certo il forte di Cassano. Diretto, fin troppo, FantAntonio. Che si iscrive al partito dei pro De Bruyne nel contenzioso con Conte post ko di San Siro. La sostituzione della discordia ha avuto strascichi che hanno dato il via a processi social e alimentato polemiche nei salotti televisivi.

Ma l’ex Inter e Milan non ha dubbi in merito: “Se KDB si è arrabbiato ha fatto pure poco. Io sarei andato nello spogliatoio, avrei mandato a ca*are Conte e poi ci saremmo presi a cazzotti”. E aggiunge che il belga “aveva già accettato la sostituzione a Manchester, ma adesso aveva il diritto di reagire. Lui ci tiene, altrimenti avrebbe accettato le offerte dall’Arabia Saudita”. L’opinionista di Viva el Futbol sottolinea, però, che non esiste un problema De Bruyne, perché le liti nel calcio sono all’ordine del giorno, ma poi la questione finisce lì.

Il discorso di Conte dopo il gesto del belga

No, non c’è stato un faccia a faccia tra l’allenatore e l’ex Manchester City. Conte ha preferito rivolgersi all’intero gruppo per fare chiarezza e ribadire che esistono delle regole comportamentali da rispettare. Come riferisce il Corriere dello Sport, un discorso pubblico per chiudere definitivamente il caso e ripartire dopo la sconfitte di Milano.

Niente drammi, insomma. Anche perché De Bruyne non è certo il primo né sarà l’ultimo ad aver mal digerito una sostituzione. Da quanto filtra, il belga non sarà multato, ma d’ora in poi atteggiamenti simili non saranno più tollerati.

Contro lo Sporting ci sarà? La decisione

La formazione anti-Sporting dirà tanto sulla vicenda. Ma tutto lascia pensare che il centrocampista sarà come sempre in campo dal primo minuto, componendo così la linea dei Fab-4 con Politano, Anguissa e McTominay che tanto sta facendo discutere alle falde del Vesuvio.

La speranza dei tifosi è di vedere finalmente un King Kev formato Manchester, ovvero quel giocatore ritenuto tra i centrocampisti più forti di sempre. Finora – calci a piazzati a parte – il 34enne ha mostrato solo sprazzi del suo infinito bagaglio tecnico, dando vita anche a un equivoco tattico che rischia di limitare McTominay, l’uomo scudetto, l’mvp dell’ultima Serie A.