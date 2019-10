Napoli, Cassano analizza Ancelotti

Il Napoli sta faticando. Il mezzo passo falso con il Torino ha creato ancora più agitazione in casa azzurra. Cassano, ospite a Tiki Taka, ha voluto dare una sua interpretazione sulla gestione di Insigne da parte del tecnico Ancelotti.

"Per me il problema è che Ancelotti non vede Lorenzo. E anzi, credo che abbia voluto prendere Lozano proprio perché sperava che Insigne se ne andasse via", le parole dell'ex giocatore, tra le altre, di Roma, Inter e Milan.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 08:36