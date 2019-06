Napoli: Castagne si allontana

L'Atalanta sembra fortemente intenzionata a smantellare il meno possibile la squadra che ha centrato il terzo posto in classifica e una storica qualificazione in Champions League, anche dopo precise assicurazioni date dal presidente Antonio Percassi a Gian Piero Gasperini. E lo stesso vale per uno dei gioielli nerazzurri dell'ultima stagione, come Timothy Castagne.

Il terzino belga fa gola a molti club, a partire dal Napoli che già sta bussando alle porte della Dea per provare a riabbracciare Duvan Zapata (che esordì in serie A proprio con la maglia dei partenopei). Ebbene, l'operazione per il laterale sembra essersi complicata in queste ultime ore.

La società orobica sembra infatti aver preso la decisione di non lasciar partire Castagne, che pure sembrava uno dei "meno intoccabili" nella rosa a disposizione di Gasperini. E invece anche lui dovrebbe restare a Bergamo, con il Napoli che dovrà rivolgersi altrove per rinforzare le fasce.

05-06-2019