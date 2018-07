Napoli-Cavani, ci risiamo

Si parla, con insistenza, di un possibile grande colpo del Napoli di De Laurentiis. I nomi più chiacchierati sono quelli di Benzema, possibile partente in casa Real Madrid, e Di Maria, da tempo accostato al calcio italiano.

Tuttavia, la pista Cavani è tornata in auge. Diversi media francesi fanno sapere che il Matador non è più incedibile. De Laurentiis ha già fatto sapere le condizioni per un ritorno del bomber uruguaiano al Napoli. Trattativa riaperta?

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 08:15