Napoli: Cavani il sogno, ma l’obiettivo è un altro

Mentre i tifosi sognano il ritorno di Edinson Cavani, il Napoli si muove per Mariano Diaz. Secondo il portale spagnolo Goldigital, il 25enne centravanti dominicano del Real Madrid sarebbe tornato nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis, che già si era interessato a lui la scorsa estate, quando il Lione l’aveva messo sul mercato. Il Napoli allora decise di puntare sulla coppia Mertens-Milik e Diaz, reduce da una stagione da 21 gol in Francia, fu ri-acquistato dal Real Madrid per 23 milioni di euro più bonus. Il Lione riuscì così a completare una plusvalenza da urlo nel giro di appena un anno: nell’estate del 2017 l’attaccante, cresciuto nel vivaio madridista, era stato prelevato dal Real per appena 8 milioni.

FINITO AI MARGINI. A volere Diaz alla Casa Blanca era stato Julen Lopetegui, tecnico che credeva fortemente nelle capacità realizzative del dominicano. Le difficoltà del Real e qualche lieve problema fisico hanno poi spinto Diaz ai margini del progetto tecnico dei blancos: per l’attaccante appena 254 minuti giocati in 11 partite, di cui una da titolare, e un solo gol, alla Roma in Champions League. La sensazione ora è che, con l’addio di Lopetegui e l’arrivo di Santiago Solari, lo spazio per Diaz nel Real Madrid non andrà ad aumentare. E così a gennaio il dominicano potrebbe cambiare aria: dopo il tentativo a vuoto per Krisztof Piatek, il Napoli starebbe raccogliendo informazioni sull’apertura di una possibile trattativa col Real Madrid per Diaz.

CACCIA AL BOMBER. Nonostante l’esplosione di Insigne in zona-gol (10 gol in 14 partite) e la media comunque positiva di Mertens (già 8 le reti del belga), sia in campionato che in Champions League la squadra di Carlo Ancelotti ha mostrato una certa difficoltà nel finalizzare la grande mole di gioco prodotta e l’arrivo di un attaccante d’area di rigore come Diaz potrebbe far comodo agli azzurri. Il madridista, inoltre, rientra nei parametri del club di Aurelio De Laurentiis: è ancora lontano dalla trentina, ha ampi margini di miglioramento e un contratto che si aggira attorno ai 4,5 milioni. Fattori che pesano nelle valutazioni del club azzurro, che al solito bada al concreto, più che a sognare complicati ritorni di stelle del passato.

SPORTEVAI.IT | 08-11-2018 10:55