Napoli, c'è la fila per Insigne

Il futuro di Insigne continua ad essere un mistero. La stella del Napoli ha tanti estimatori e il suo agente Raiola sarebbe al lavoro per trovare la miglior soluzione per il proprio assistito. Il valore del capitano azzurro sarebbe valutato non meno di 90/100 milioni di euro.

Attenzione all'Atletico Madrid. Simeone avrebbe un debole per Insigne (sarebbe utile nel caso Griezmann dovesse lasciare i colchoneros). In corsa ci sarebbero anche a PSG, Liverpool e Manchester United.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 08:44