Vinicius è pronto a dire addio al Napoli.

L’attaccante brasiliano non rientra nei piani di Carlo Ancelotti per la prossima stagione e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento già in questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore potrebbe ritornare in Portogallo, dove lo vuole il Rio Ave.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 18:45