Napoli, cercasi vice Allan

Il Napoli cerca un giocatore che possa far rifiatare Allan durante la stagione.

Il nome più caldo è sicuramente quello di Seko Fofana, centrocampista ivoriano valutato circa 20 milioni dall’Udinese. I partenopei faranno un tentativo a gennaio, inserendo contropartite tecniche come Ounas e Younes per abbassare il costo del cartellino.

Un altro profilo che piace al club di De Laurentiis è Marcos Llorente, mezz’ala classe ‘95 di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo è sceso in campo solamente nei minuti finali della partita contro l’Espanyol. Troppo poco per un giovane che ha bisogno di continuità per crescere e migliorare.

L’ultima pista porta a Stanislav Lobotka, connazionale di Marek Hamsik. Il centrocampista del Celta Vigo è da mesi nel mirino di Cristiano Giuntoli che, ora, sembra più che deciso a portarlo a Napoli.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 19:05