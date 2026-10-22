Il presidente smentisce a Radio Kiss Kiss la volontà di cedere il club a Rizzetta ma rivela che la macchina organizzativa si era messa già in modo: “Ora voglio fare lo stadio”

Un fiume in piena, e non poteva essere altrimenti. Aurelio De Laurentiis dopo le voci degli ultimi giorni che hanno riguardato il suo Napoli e le ipotesi di una cessione, decide di prendere in mano la narrazione e raccontare la sua di verità. Quella del presidente però è una smentita a metà. Gli incontri con Rizzetta e i fondi del patron del Napoli Basket ci sono stati ma non sono andati a buon fine: di mezzo non c’è neanche solo la valutazione del club ma soprattutto le modalità con cui portare a termine la trattativa.

De Laurentiis, la verità sulla cessione del club

Aurelio De Laurentiis è rimasto in silenzio per poco più di un giorno, poi come ha sempre fatto da quando è alla guida del Napoli ha deciso di prendere in mano la situazione. Dopo le voci sulla cessione del club, è lo stesso presidente a raccontare la sua verità in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss. La sua è una smentita ma solo a metà visto che la trattativa con Rizzetta e i fondi da lui rappresentata c’è stata. “Il Napoli non è in vendita” esordisce così ADL che poi torna a quello che è successo nei mesi scorsi: “Un anno fa Rizzetta mi ha chiesto un incontro e mi ha introdotto a un paio di fondi che rappresentava. Abbiamo deciso di far sì che gli avversari si confrontassero e prima di dare un valore effettivo al club abbiamo deciso che ci sarebbe stata una due diligente. Ma questa non cominciava mai. Inoltre i 2,6 miliardi li volevano pagare una parte alla firma e l’altra in tre anni. Sulla gestione prima dicevano sì e poi di no. Alla fine il mio ruolo sarebbe stato quello del presidente onorario. Non avevo garanzie che il mio lavoro di 22 anni non andasse bruciato. Io ho una responsabilità verso la piazza e milioni di tifosi”.

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La frecciata a Rizzetta

L’incontro c’è stato, la macchina si è messa in moto ma alla fine la trattativa non è andata avanti. E’ evidente che dopo 22 anni alla guida del club partenopeo, De Laurentiis cominci a guardare al futuro e alle possibilità a disposizione. Il patron azzurro che nel corso dell’intervista ha rivelato anche di aver detto no a un’offerta da oltre 3 miliardi arrivata dall’Arabia, non manca di lanciare qualche frecciata benché molto velata a Matt Rizzetta: “Mi ha chiesto di venire a vedere una partita del Napoli e sono felice di ospitarlo, così come lui mi ha ospitato a vedere una partita di basket in America. Ma quando mi parla della cessione del club, gli rispondo che non è il caso di ricominciare con la telenovela”. De Laurentiis torna sulla questione stadio: “Lui accetterebbe anche il Maradona, io voglio fare lo stadio. Con un nuovo stadio sarebbe bello fare anche un grande parco pieno di verde. Comunque se dovessi cedere preferirei farlo a un napoletano e non a un americano”.

L’allarme per il calcio italiano

L’intervista a De Laurentiis si trasforma presto in un monologo del presidente e immancabile arriva anche l’allarme per il mondo del calcio, soprattutto quello italiano: “Mi hanno sempre dato del visionario e continuo a dire che il calcio deve cambiare. Quando vedo che in Inghilterra c’è un rosso di oltre 700 milioni di sterline e capisco che anche loro sono in braghe di tela, capisco che il calcio va rivisto. Dovremmo avere il coraggio di fermarci, invece continuiamo a fare le lotte con Malagò, Abodi, la Uefa, la Fifa e Infantino. Bisogna sedersi per rigenerare uno sport amato dai bambini. Altrimenti li perderemo e perderemo il nostro futuro”.