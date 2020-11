Napoli, che gioia: sui social i tifosi scelgono i due eroi

Il Napoli ritrova il sorriso. Dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo, e la vittoria non certo convincente di Europa League: la formazione di Gattuso vince a Bologna con il minimo risultato e anche con un po’ di sofferenza nei minuti finali. Tre punti fondamentali per gli azzurri che si mantengono nella parte alta della classifica.

I due eroi

La gara contro il Bologna è segnata senza dubbio dal gol vittoria di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è stato sin dalla prima gara l’osservato numero uno dai tifosi e dagli addetti ai lavori, soprattutto in considerazione che il club partenopeo ha fatto su di lui. Nelle ultime settimane le sue prestazioni non sempre sono state all’altezza, ma a Bologna arriva il gol vittoria e sui social gli applausi sono tutti per lui.

Ma c’è anche chi non è d’accordo a esaltarne le doti: “Osimhen può fare il centometrista. E’ strutturato fisicamente, è velocissimo ma non ha tecnica – sostiene Antonio – farà i suoi gol ma non parlate di fenomeno”. Augusto la pensa in modo completamente diverso: “Gli errori di valutazione vanno evidenziati. Quando il Napoli ha preso Osimhen, superficialmente pensai che fossero pazzi a spendere tutti quei soldi. Invece sta facendo la differenza. Si sta rivelando un signor acquisto”.

Lozano da applausi

Ma se il nigeriano ha segnato il gol vittoria, è stato Hirving Lozano. Il calciatore messicano è stato eletto come il migliore in campo nella gara con i felsinei. “Ha attaccato e difeso, merito suo il gol. Nel primo tempo è stato artefice del guizzo che ha sbilanciato gli equilibri e che ha sbloccato il risultato. Sempre di più trasformato rispetto al fantasma della scorsa stagione”. Anche Giò la vede allo stesso modo: “Osimhen è l’uomo partita solo per il gol che ha regalato i tre punti agli azzurri, ma il migliore in campo è sicuramente Lozano che ha fatto l’assist e tante giocate di qualità”.

La polemica

Ma c’è spazio anche per una discussa decisione arbitrale come segnala il giornalista Paolo Ziliani che fa riferimento al gol annullato agli azzurri: “Se Osimhen non fosse stato trascinato a terra non avrebbe toccato la palla con la mano. Quindi se un gol segnato dopo un precedente tocco di mano deve essere annullato, giustizia vorrebbe che in questo caso (mancato vantaggio), venisse concesso il rigore”.

