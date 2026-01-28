Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming, Champions League orario, formazioni e arbitro

Gli azzurri sfidano i Blues in una gara molto delicata e decisiva per il futuro nella competizione europea: come seguirla in diretta, il palinsesto e le scelte di Conte

È una notte che profuma di dentro o fuori, una di quelle che non concedono calcoli troppo raffinati né margini d’errore. Contro il Chelsea, il Napoli si gioca molto più di una semplice partita europea: si gioca la sopravvivenza, la possibilità di restare aggrappato a un cammino che oggi lo vede pericolosamente sul bordo del precipizio. Gli azzurri arrivano a questo appuntamento da primi degli esclusi, con una classifica che pesa come un macigno e una differenza reti che racconta tutte le difficoltà vissute fin qui. Davanti, però, c’è un avversario di rango, solido e ambizioso, attualmente ottavo, l’ultimo gradino utile per volare direttamente agli ottavi, ma a sua volta circondato da una folla pronta ad approfittare di ogni passo falso.

Verso Napoli-Chelsea

Il Chelsea ha 13 punti, gli stessi di altre sette squadre, in un groviglio di posizioni in cui anche una singola rete può fare la differenza. Il Napoli, invece, deve rincorrere: solo 8 punti e numeri che non aiutano, con un saldo negativo che lo costringe a guardare non solo al proprio risultato ma anche a ciò che accadrà sugli altri campi. Come se non bastasse, Antonio Conte dovrà affrontare questa sfida in piena emergenza, con una lista di indisponibili che riduce al minimo le rotazioni e aumenta il coefficiente di difficoltà.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo scenario è chiaro e spietato: vincere per tenere viva la speranza e provare a centrare i playoff, magari incrociando le dita sugli altri risultati; pareggiare e affidarsi alla calcolatrice; perdere e salutare la competizione. Novanta minuti che valgono una stagione europea, contro un gigante d’Inghilterra e contro il destino. Napoli è chiamata all’impresa.

Dove vedere Napoli-Chelsea

Il confronto tra le due squadre si disputerà oggi mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00 e sarà visibile in esclusiva in streaming su Prime Video, disponibile tramite app su smart TV, smartphone, tablet, PC e console. Gli abbonati a Sky abbonati a Amazon Prime, potranno vedere il match potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Partita: Napoli-Chelsea

Orario: 21.00

Diretta streaming: Prime Video ( Sky Q, Sky Stream e Sky Glass)

Stadio: Maradona di Napoli

Ricordiamo che quanti non sono ancora abbonati al servizio possono registrarsi a Prime Video e usufruire della prova gratuita di 30 giorni di prova a disposizione dei nuovi iscritti. Per attivare il periodo di prova gratis, e quindi avere la possibilità di vedere gratis Napoli-Chelsea, è sufficiente aderire. Alla fine di questi 30 giorni di prova sarà poi possibile scegliere di confermare o meno la propria iscrizione.

DOVE VEDERE GRATIS NAPOLI-CHELSEA

Napoli, cosa serve per centrare i playoff

Queste le combinazioni che servono alla squadra di Conte per entrare nelle prime 24:

Il Napoli batte il Chelsea e almeno una fra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, Psv, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince;

e almeno una fra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, Psv, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince; Se il Napoli pareggia col Chelsea, è necessaria la sconfitta con due gol di scarto del Bayer Leverkusen oppure la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic Bilbao per entrare tra le prime 24.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1) Contini, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione : Ferrante, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Baridó, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lukaku, Giovane. Indisponibili : Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Rrahmani, Giovane, Milinkovic-Savic.

Contini, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Conte. : Ferrante, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Baridó, De Chiara, Prisco, Ambrosino, Lukaku, Giovane. : Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Rrahmani, Giovane, Milinkovic-Savic. CHELSEA (4-2-3-1) Sanchez, Gusto, Cucurella, Caicedo, Chalobah, Badiashile, Neto, Fernandez; Garnacho, Joao Pedro. Allenatore: Rosenior. A disposizione: Jörgensen, Merrick, Acheampong, Fofana, Hato, Andrey Santos, Palmer, Estêvão, Gittens, Delap, George, Guiu. Indisponibili: Adarabioyo, Colwill, Essugo, Lavia, Mudryk, Sterling, Palmer.

L’arbitro del match e chi sta al Var