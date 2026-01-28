Napoli-Chelsea, formazioni ufficiali: Spinazzola, Olivera, Vergara, le scelte di Conte

Il tecnico può cambiare gli esterni spostando l’ex Roma a destra al posto di Gutierrez e restituendo una maglia da titolare all’uruguaiano. Sulla trequarti ancora spazio al prodotto del vivaio

Antonio Conte non ha molte scelte da prendere in merito al Napoli da opporre al Chelsea, nella gara decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League: nelle formazioni ufficiali resta il dubbio sulla coppia di laterali di centrocampo, mentre Di Lorenzo è confermato nel terzetto difensivo e Vergara nei due alle spalle di Hojlund.

Un organico ridotto all’osso a causa di infortuni e cessioni sul mercato obbliga Antonio Conte a confermare contro il Chelsea gran parte del Napoli reduce dalla sconfitta per 3-0 a Torino con la Juventus. L’unica vera scelta a disposizione del tecnico riguarda i laterali di centrocampo del suo 3-4-2-1: nelle formazioni ufficiali Spinazzola dovrebbe comparire a destra, con Gutierrez in panchina e Olivera titolare sulla fascia sinistra.

Di Lorenzo in difesa, Vergara sulla trequarti

Una soluzione adottata da Conte conferma dunque il capitano Di Lorenzo nel terzetto difensivo, con Beukema ancora in panchina. A completare il reparto davanti a Meret, alla prima stagionale in Europa per l’infortunio di Milinkovic-Savic, ci saranno ancora Buongiorno e Juan Jesus. Confermata anche la linea mediana con Lobotka e McTominay, mentre in avanti con Neres e Politano infortunati, Lang passato al Galatasaray e Giovane ancora fuori dalla lista Champions, gli unici trequartisti a disposizione dell’allenatore rimangono Vergara ed Elmas. Hojlund il terminale offensivo, con Lukaku che potrebbe giocare i suoi primi minuti stagionali in Europa nel finale di partita.

Chelsea: Rosenior fa turnover

Rosenior sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 schierato domenica contro il Crystal Palace, ma cambiando alcuni giocatori. La novità principale potrebbe essere l’avanzamento a centrocampo del laterale difensivo James, con Malo Gusto al suo posto nella linea a quattro insieme a Chalobah, Badiashile e Cucurella. Caicedo l’altro mediano, mentre sulla linea dei trequartisti l’unico ad essere sicuro di partire dal 1’ è Enzo Fernandez, che agirà in posizione centrale: ai suoi lati ballottaggi tra Cole Palmer ed Estevao a destra, Pedro Neto e Garnacho a sinistra. Joao Pedro favorito su Delap per il ruolo di centravanti.

Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.