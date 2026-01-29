Champions League, Napoli-Chelsea moviola: stadio incredulo sul rigore, i dubbi sul gol di Vergara

La prova dell’arbitro francese Clement Turpin al Maradona in Champions League analizzata ai raggi X dall’esperto di Amazon Prime Calvarese

Il francese Clément Turpin, la scelta per Napoli-Chelsea, veniva chiamato l’arbitro delle finali, perché ne ha dirette molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Euro2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva, vediamo come se l’è cavata al Maradona.

I precedenti di Turpin con il Napoli

I precedenti di Turpin con il Napoli erano 4 con un bilancio di due vittorie e due sconfitte: il più recente il 2-3 col Real poi Salisburgo – Napoli (2-3) in Champions League, mentre in Europa League ha diretto Spartak Mosca – Napoli (2-1) e Napoli – AIK Solna (4-0).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con Buquet IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro ha ammonito Juan Jesus, Elmas, Fofana.

Napoli-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ sulla botta di James su punizione c’è un tocco di mani di Juan Jesus, per l’arbitro è rigore più ammonizione- tra il silenzio incredulo del Maradona – e il Var conferma la decisione. Invano Juan Jesus prova a spiegare di non aver commesso infrazioni. Dal dischetto Enzo Fernandez insacca. Al 35’ eurogol di Vergara, c’è un piccolo dubbio sulla posizione iniziale di Hojlund ma è tutto regolare. Prima del riposo ammonito Oriali che chiedeva un’ammonizione. Nella ripresa il gran gol di Joao Pedro per il 2-2. Al 74′ ammonito Elmas per un pestone a James. All’82’ chiude i giochi ancora Joao Pedro. All’88’ ammonito Fofana per fallo su Hojlund. Dopo il recupero finisce 2-3.

La sentenza di Calvarese

Sugli episodi dubbi della gara ha detto la sua il talent di Prime Calvarese, che è partito dal rigore concesso al Chelsea: “ll braccio va verso il pallone come a cercarlo, il rigore ci sta”. Poi ha aggiunto: “Sul gol di Vergara regolare la posizione di partenza di Hojlund”.