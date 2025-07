Napoli, chiama Kvaratskhelia "zingaro", giornalista cacciato dal ritiro azzurro

Uscita infelice di un cronista durante una trasmissione in diretta da Dimaro, la società ritira l'accredito. Anche la tv che lo ospitava lo liquida

Grande entusiasmo per la campagna acquisti, per le parole di Conte e per le promesse di De Laurentiis ma i ritiro del Napoli a Dimaro si sta rivelando anche fonte di gaffes e polemiche. L’ultimo episodio è di oggi ed ha portato al foglio di via per un giornalista, reo di un’uscita infelice su Kvaratskhelia nel corso di una trasmissione televisiva.

Dalla maglia sbagliata allo streaming bloccato

I primi due intoppi della società campione d’Italia erano stati “abbastanza” indolori. Il primo era relativo all’errore della scritta in inglese della parola authentic nel patch della nuova maglia degli azzurri. La società ha deciso di non sostituire quelle divise.

“Potrei cercare scuse o correggere l’errore nel resto della produzione, ma non lo farò. Preferisco lasciare tutto così com’è, trasformando l’occasione per lanciare il messaggio che chi lavora può sempre inciampare”, ha spiegato Valentina De Laurentiis, la figlia del patron azzurro. La designer del Napoli ha poi aggiunto: “L’importante è trovare subito una soluzione, se possibile, o trarne un insegnamento”.

La seconda gaffe durante la diretta della conferenza di presentazione di De Bruyne: la società aveva annunciato che sarebbe stato possibile seguirla live sul canale youtube del club che però si è bloccato dopo le prime domande, beffando i tanti tifosi collegati.

L’offesa a Kvara del giornalista

E veniamo all’ultimo episodio. Durante la trasmissione “Ne parliamo da Dimaro”, in onda tutte le sere sull’emittente napoletana Canale 8, l’ex giornalista della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, attualmente in pensione, ha definito l’ex azzurro Khvicha Kvaratskhelia testualmente ‘uno zingaro’ lasciando basiti gli ospiti del parterre.

Il precedente con Di Lorenzo

Visto il clamore che ha suscitato il grave episodio il Napoli ha deciso di ritirare immediatamente l’accredito al giornalista, ritenuto “non gradito nel ritiro”, per dare un segnale forte a tutto l’ambiente. Anche l’emittente Canale 8 ha comunicato a Imparato che non avrebbe più fatto parte della trasmissione. Imparato non è nuovo a uscite infelici: l’anno scorso parlò di capitan Di Lorenzo dicendo che giocava ‘sulla sedia a rotelle’ e scatenando l’ira dell’entourage del giocatore.