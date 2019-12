Napoli, Chiariello spaventa i tifosi: Ma lo avete visto?

Acque sempre agitate a Napoli. La vittoria in campionato manca ormai da due mesi (era il 19 ottobre, 2-0 al Verona) e la formazione azzurra è precipitata sempre più in basso in classifica, distante anni luce non solo dalla lotta scudetto, ma anche dalla zona Champions. Per Umberto Chiariello, se non si svolta in tempi brevi Gattuso potrebbe addirittura ritrovarsi invischiato in altri tipi di bagarre.

La partita più importante – Il giornalista, nel suo editoriale su Radio Punto Nuovo, presenta il posticipo di domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia come la sfida più importante della stagione. E lo fa usando parole allarmistiche. “Sono terrorizzato dal Sassuolo. Mi dà più serenità affrontare il Barcellona, tanto il Napoli è fuori: la stessa società si è arresa prima di entrare in campo”.

Il calendario – Ad atterrire il giornalista è la sequenza di partite successive a quella con gli emiliani: “Lo avete visto il calendario? Se si perde con il Sassuolo, poi con Inter, Lazio e le altre da affrontare a chi ci affidiamo? C’è bisogno di una svolta immediata, anche un pareggio con l’Inter sarebbe utile alla ripresa”.

Come il Parma – La squadra di De Zerbi, per Chiariello, ha caratteristiche simili al Parma, corsaro al San Paolo nel debutto-flop di Gattuso: “Hanno un modo di giocare davvero vicino al Parma, con giocatori rapidi come Berardi, Traore e Boga, e con Caputo pronto a colpire”.

Difesa da paura – Infine, la difesa colabrodo. Per di più, in emergenza. “Se penso che la coppia centrale di difesa del Napoli sarà formata da Luperto e Manolas, il terrore aumenta”, ammette Chiariello. “Luperto è il peggiore in assoluto, non riesce neppure a fare un fallo, anche se è un bravo portatore di palla”.

I commenti – Non sono pochi i sostenitori partenopei che condividono gli stessi timori del giornalista.”Se Gattuso praticherà il possesso palla con il gioco accademico senza mordere gli avversari non otterrà i risultati sperati”, teorizza Armando. “Qua davvero se si perde col Sassuolo si finisce a lottare per la serie B”, è la preoccupazione di Luigi. “Lavoro, lavoro, lavoro: solo così se ne esce”, l’analisi di Gabriel.

