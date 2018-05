In attesa di capire cosa farà Jorginho (ad un passo dal Manchester City), il Napoli sarebbe pronta a farsi avanti, in maniera importante, per il giovane talento della Fiorentina Chiesa, molto apprezzato da Ancelotti.

La proposta dei partenopei sarebbe interessantissima: ben 50 milioni di euro e due giocatori come contropartita tecnica. La Fiorentina ha già rifiutato diverse offerte per il 20enne gioiello, sotto contratto con i viola sino al giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 09:35