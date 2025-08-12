Napoli, Chiesa l’ultimo colpo per Conte: idea last minute con un ostacolo

Chiesa sta facendo più di qualche pensiero sul ritorno in Italia, Conte lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma il Liverpool per ora nicchia

È impossibile che Federico Chiesa non abbia cerchiato in rosso sul calendario l’11 giugno 2026. Quel giorno inizierà il Mondiale, l’Italia ancora non sa se dovrà guardare da fuori per la terza edizione consecutiva o se parteciperà. Se così fosse, l’ex Juve vuole esserci, ma a oggi le probabilità di vederlo al Mondiale con la maglia azzurra sono molto scarse. Per questo il giocatore che ha regalato all’Italia intera la gioia dell’Europeo nel 2021 vuole rimettersi in carreggiata e farsi vedere in Serie A.

Conte vuole Chiesa, ma il Liverpool non lo cede

Ma non è così semplice. Sicuramente gli estimatori non mancano in Italia, nessuno dimentica quello che ha fatto con la Fiorentina e, soprattutto, con la Juventus. Nelle ultime settimane Inter e Napoli si sono mostrate particolarmente interessate al giocatore. Ma, nonostante Slot lo abbia lasciato in panchina per tutta la finale della Community Shield e, nonostante sia rimasto a casa durante la tournée asiatica, il Liverpool non ha mai considerato Chiesa sul mercato. Inoltre, dopo questa sessione estiva di calciomercato, Slot non ha certamente problemi in attacco a livello di numeri, ma i Reds reputano di avere troppi pochi esterni. Il giocatore nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il suo allenatore che a sua volta ha parlato con il club, ed entrambe le parti hanno ribadito la volontà di trattenerlo.

Liverpool, tifosi e giornalisti spingono per far giocare Chiesa

Le assenze? Slot, dopo la finale contro il Crystal Palace, le ha giustificate con un ritardo di condizione: “Avevamo Federico, ma non ha partecipato al tour asiatico“. Ha risposto così l’allenatore che era stato interpellato dai giornalisti, che insieme ai tifosi spingono da un anno per vederlo di più in campo. Tournée che fonti autorevoli dicono che abbia saltato per dei problemi a livello muscolare, anche se la sua assenza aveva galvanizzato gli estimatori italiani.

Gattuso chiama Chiesa: le indicazioni per tornare in Nazionale

Comunque, dopo il tour asiatico, Chiesa è tornato ad allenarsi con i compagni e Slot lo aveva fatto giocare per mezz’ora al posto di Ekitike durante l’amichevole ad Anfield contro l’Athletic Bilbao, quindi i problemi muscolari sono ampiamente alle spalle. L’olandese nel pre campionato lo sta usando (poco), come vice dell’attaccante arrivato dall’Eintracht, dato che al momento è l’unica alternativa come centravanti, in attesa di Isak. Comunque, nonostante la fiducia del Liverpool nel trattenerlo, Chiesa al ritorno in Italia ci sta facendo più di qualche pensiero. Conte lo accoglierebbe a braccia aperte a Napoli dopo che il colpo Ndoye è sfumato, proprio per “colpa” della Premier. Il giocatore inoltre è consapevole che verrà preso in considerazione dalla Nazionale italiana solo se giocherà con continuità, come gli ha ribadito il ct Gattuso.