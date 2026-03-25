Napoli, Cinà vola ai quarti e fa una promessa: c’entra McTominay. Il tifo scatenato riaccende il timore scommesse

Cinà arriva a sei vittorie consecutive e approda ai quarti del Challenger di Napoli grazie al successo su Forti e rivela come festeggerebbe il secondo titolo consecutivo

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Continua l’ascesa di Federico Cinà, che a Napoli ha conquistato la settima vittoria consecutiva a livello Challenger battendo il connazionale Francesco Forti e approdando così ai quarti di finale. Il classe 2007 punta così al secondo titolo consecutivo, che potrebbe festeggiare indossando la maglia di un campione di un altro sport da lui tanto apprezzato, Scott McTominay. Intanto sul torneo partenopeo come ogni anno torna l’ombra delle scommesse.

Cinà inarrestabile: settima vittoria di fila e quarti a Napoli

Mentre gli occhi della maggior parte degli appassionati di tennis sono concentrati sul Masters 1000 di Miami dove Jannik Sinner proverà a completare il Sunshine Double per avvicinare Carlos Alcaraz in classifica, a Napoli si sta tenendo come ogni anno la Guerri Napoli Tennis Cup, un Challenger di categoria 125 dove sono impegnati parecchi azzurri, tra i quali il giovane Cinà, che nel capoluogo campano sta dando seguito ai recenti ottimi risultati.

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Federico è infatti approdato ai quarti di finale conquistando la sua settima vittoria consecutiva grazie al successo su Forti per 6-3 6-3, arrivato dopo un inizio complicato: “Sto lavorando tanto sulla parte mentale – le sue parole a TennisTalker Magazine -. Ho cercato di rimanere concentrato dopo un inizio un po’ così così. E’ un aspetto molto importante su cui devo lavorare ancora tanto”. Cinà ha poi spiegato anche i suoi progressi al servizio: “E’ forse il colpo più importante. Cerco di lavorarlo tutti i giorni. L’imprevedibilità è un qualcosa su cui bisogna lavorarci poiché è difficile saper fare tutti gli angoli quindi devo ancora migliorare, però sono contento che si possa notare che ci sto lavorando”.

Il prossimo avversario e la promessa in caso di vittoria finale

Per Cinà adesso ci sarà la sfida a Vitliy Sachko, che ha eliminato in rimonta Andrea Pellegrino, spezzando così il sogno di un derby azzurro ai quarti di finale. Visto l’ottimo stato di forma di Federico, non è certamente un’assurdità pensare a un suo possibile trionfo in finale, tanto che – interrogato a riguardo sempre da TennisTalker Magazine – l’azzurro avrebbe anche già in mente come festeggiare: “Se dovessi vincere metterò la maglia di McTominay. E’ un giocatore che mi piace tanto”.

Tifo esagerato e l’ombra delle scommesse

Intanto il torneo di Napoli sta facendo parlare di sé anche per il calorosissimo sugli spalti, che nulla ha da invidiare a quello di uno stadio da calcio. Un esempio lampante c’è stato al momento della vittoria di Stefano Travaglia al terzo set contro Andrea Guerrieri, con gli spettatori che hanno scatenato una vera e propria bolgia, qualcosa che certamente non si vede con regolarità in occasione di un primo turno di un Challenger.

Questo tifo esagerato ha però inevitabilmente riacceso i sospetti sulle scommesse, dopo che nelle scorse edizioni il torneo era finito nel mirino per colpa dei tifosi che disturbavano i giocatori contro i quali avevano scommesso, una situazione denunciata anche da giocatori italiani che si era trovati paradossalmente a giocare praticamente fuori casa. Si tratterebbe comunque di una piccola parte dei tifosi, che con il loro entusiasmo sugli spalti stanno dimostrando la grande voglia di tennis che c’è a Napoli e in generale in tutto lo stivale grazie ai successi dei nostri fenomeni.