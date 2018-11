Napoli, col Psg potrebbe bastare anche il pari: ecco perchè

Dentro o fuori, decisiva, un vero e proprio spareggio? Non è detto. Martedì il Napoli ospita il Psg per la quarta giornata di Champions, il pareggio strappato a tempo scaduto dai francesi all’andata ha strozzato in gola l’urlo di gioia per una qualificazione quasi archiviata ma non è detto che la vittoria sia l’unico risultato utile per gli azzurri. Gli ottavi sono possibili nonostante il girone di ferro mettesse la squadra partenopea sfavorita, alle spalle di due top-team come Liverpool e appunto Psg. In realtà anche un pareggio potrebbe andar bene, a patto che non si perda ad Anfield Road.

I CALCOLI PER PASSARE – Conti virtuali certo, ma val la pena farli. Ora la classifica è questa, dopo 3 giornate: Liverpool 6, Napoli 5, Psg 4. Se pareggiano Napoli-Psg e Liverpool batte stella Rossa diventa: Liverpool 9, Napoli 6, Psg 5. Ipotizzando che il Psg all’ultima batta la Stella Rossa e che il Napoli pareggi a Liverpool abbiamo (teoricamente, perchè già si è giocata la penultima) Liverpool 10, Psg 8 e Napoli 7. Nella penultima però il Napoli avrà battuto presumibilmente battuto in casa la Stella Rossa quindi va a 10, Comunque finisca Psg-Liverpool il Napoli passa perchè se vince il Liverpool va a 13 e il Psg è terzo a 8, se pareggiano il Liverpool va a 11, il Psg a 9 ancora terzo, se vince il Psg i francesi vanno a 11, il Liverpool a 10 a pari punti con i partenopei che però avrebbero il vantaggio degli scontri diretti (vittoria a Napoli e pari a Liverpool). Ancelotti però non vuol fare calcoli e punta al successo, con la carica dei 50.000 di Fuorigrotta.

LA FORMAZIONE – Giochi quasi fatti per la formazione ma c’è un dubbio, legato alla presenza o meno di Cavani. Se Tuchel lascia in panchina il Matador, non al meglio fisicamente (e spesso poco amalgamato con Mbappè e Neymar) il tecnico azzurro potrebbe rinunciare all’idea di riproporre la stessa formazione di Parigi e sostituire Maksimovic con un terzino puro (Malcuit o Hysaj). Per il resto squadra fatta. In porta torna Ospina, in difesa sicuri di giocare Albiol (tenuto a riposo con l’Empoli), Koulibaly e Mario Rui più il punto interrogativo a destra. In mezzo Allan e Hamsik tornano titolari con Callejon a destra e Fabiàn Ruiz a sinistra, davanti con Insigne confermatissimo Mertens dopo la tripletta all’Empoli. Di fronte si ritroveranno un vecchio “amico”, Gigi Buffon al debutto in Champions con la maglia del Psg. Tuchel schiererà l’ex Juve tra i pali, poi Marquinhos, Thiago Silva e Kehrer in difesa, Draxler, Meunier, Verratti, Bernat e Di Maria nel centrocampo a 5 alle spalle del duo Mbappè-Neymar.

