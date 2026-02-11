Napoli-Como, Conte danneggiato dall'arbitro: il messaggio a Rocchi, la lite con Mauro l'ammissione di Fabregas

Coppa Italia: Ramon, già ammonito, graziato a inizio ripresa dopo un fallaccio su Hojlund. La clamorosa svista di Manganiello analizzata dai due allenatori.

Al Napoli rimane solo il campionato. Dopo aver conquistato la Supercoppa ed essere uscito di scena dalla Champions, la formazione campione d’Italia saluta anche la Coppa Italia. Colpa di una serata “stregata”, in cui il Como ha segnato praticamente al primo (forse l’unico) tiro in porta, e di una lotteria dei rigori che stavolta è risultata fatale, dopo che agli ottavi aveva premiato gli azzurri contro il Cagliari. Doveva essere la sfida tra il “giochista” Fabregas e il “risultatista” Conte, invece i ruoli si sono ribaltati, con Cesc che nel finale s’è coperto e ha addirittura tolto Nico Paz per proteggersi con Vojvoda, pur di arrivare ai tiri dal dischetto.

Napoli-Como, il clamoroso errore dell’arbitro Manganiello

Nell’economia del risultato pesa però una svista evidente dell’arbitro Manganiello. Nel secondo tempo, poco dopo il gol del pareggio di Vergara, Ramon – già ammonito – ha steso Hojlund al limite dell’area, cercando la gamba dell’attaccante danese per impedirgli di entrare in area e di calciare da ottima posizione. Un giallo sacrosanto, con tanto di cartellino rosso e un’intera ripresa da giocare in undici contro dieci per il Napoli. E invece no. Manganiello, piuttosto sorprendentemente, non ha estratto il secondo giallo per il difensore del Como. Illuminante, a questo proposito, un gesto di Fabregas che poco dopo lo ha sostituito per evitare il peggio.

Fabregas ammette: “Ho tolto Ramon, poteva essere espulso”

Lo stesso Fabregas ha spiegato la sua decisione ai microfoni di Italia 1: “Ho tolto Ramon perché magari alla prossima l’avrebbe cacciato fuori. Sta facendo benissimo, non sente mai la pressione ma forse in alcune situazioni è troppo ‘aperto’. Ho pensato fosse meglio non rischiare, non puoi correre il rischio di restare in dieci“, l’ammissione del tecnico del Como. Quanto alla prestazione, “nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo un po’ meno e non è la prima volta che succede. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ma sono soddisfatto del messaggio che abbiamo lanciato, non siamo venuti solo a difenderci”.

Conte, il messaggio a Rocchi sugli arbitraggi e sul Var

Da parte di Conte nessuna recriminazione particolare: “Non andiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali, in ogni partita c’è sempre qualcosa o qualcuno che si lamenta. Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri o per il Var, mi auguro che trovino una soluzione perché sono tutti a lamentarsi, non è una sola squadra. Come miglioriamo noi, penso che anche Rocchi debba migliorare“. Quindi sull’eliminazione: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, che stanno facendo cose egregie in totale emergenza. In questo anno e mezzo abbiamo portato a casa Scudetto e Supercoppa, oggi come oggi con la rosa che ci ritroviamo stiamo facendo più di quello che possiamo”.

La domanda di Mauro fa arrabbiare Conte: “Siamo seri”

Conte ha poi risposto a muso duro a Massimo Mauro, che l’ha invitato a “promettere” ai tifosi del Napoli il massimo impegno, a questo punto, per la rimonta Scudetto: “Ma siamo a nove punti e ci è successo di tutto, dobbiamo essere seri. In quest’anno forse ci rimane solo di andare al Santuario“. Del clamoroso errore dell’arbitro ha invece parlato il moviolista Mediaset Emidio Morganti: “Un solo errore ma da asterisco rosso per Manganiello. Hojlund si smarca e subisce fallo. È un’ingenuità di Ramon, Manganiello è molto vicino e sceglie di non ammonirlo. Si tratta di un caso in cui il Var non può intervenire, sarebbe stato molto complicare spiegare il mancato rosso”.