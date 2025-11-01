Napoli-Como, storie tese tra Conte e Fabregas: la “strategia” di Cesc nel mirino dei social ed è bufera su Politano

Nel corso del primo tempo il tecnico del Napoli si è scagliato contro il suo rivale: “L’avete preparata così”, poi è arrivato il chiarimento. Ma il Como dei miracoli non piace a tutti

La partita del Maradona dimostra che ormai il Como può essere considerata tra le grandi del campionato ma non a tutti è piaciuta la “strategia” utilizzata dalla squadra di Cesc Fabregas. E nel corso del primo tempo Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha fatto sentire ad alta voce il suo pensiero.

Le scintille tra Conte e Fabregas

Nel corso del primo tempo tra il Napoli e il Como, 45 minuti che hanno visto la squadra di casa piuttosto in difficoltà, c’è stato anche un confronto molto acceso tra i due allenatori. Antonio Conte è andato su tutte le furie dopo un contrasto di gioco con un giocatore lariano che è rimasto a terra per qualche secondo di troppo, almeno secondo l’allenatore partenopeo. E Conte ha espresso a gran voce le sue rimostranze nei confronti del collega rivolgendosi a lui in tono piuttosto perentorio: “L’avete preparata così Cesc? L’avete preparata così?”. E la replica di Fabregas non si è fatta attendere: “Antonio, lo sai anche tu che non è così”. Il confronto però è rimasto lì con i due tecnici che hanno chiarito e a fine partita si sono stretti la mano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La strategia del Como nel mirino

Se le rimostranze di Antonio Conte si sono fermate allo scambio di battute con Fabregas, sui social non tutti hanno mandato giù quella che hanno visto come una strategia deliberata da parte del Como. I tifosi del Napoli hanno puntato il dito contro alcuni atteggiamenti dei giocatori lariani: “La tattica del Como è semplice ma geniale – scrive Ciro – I calciatori corrono come pazzi per 3 minuti, allo scadere uno di loro si butta pe terra e ci sta per 3 minuti per fare riposare la squadra. Poi si riparte con altri tre minuti di corsa come pazzi”. E ancora: “Sono stati 90 minuti di possesso palla sterile, falli tattici e simulazioni”, mentre Rosario commenta: “Perdite di tempo in continuazione”.

Le accuse a Politano

Tra i tifosi del Napoli però c’è anche una “lamentela interna” ed è quella che riguarda la prestazione di Matteo Politano. L’esterno d’attacco è uno dei fedelissimi di Antonio Conte ma le sue prestazioni nell’ultimo periodo non sono state esaltanti: “Ma cosa deve fare più Politano per essere messo in discussione?”, commenta Ledu. Mattox invece scrive: “La sua inutilità quest’anno è evidente, dare palla a lui in attacco equivale a perderla. Dobbiamo continuare a tenerlo in campo solo per questo fantomatico equilibrio?”. E Armando si pone una domanda: “Ma esiste una squadra di alta classifica dei top campionati che ha un esterno titolatissimo con zero gol come Politano?”.

Serie A: la classifica completa