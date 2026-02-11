Conte sotto attacco: "Napoli fuori da tutto a febbraio". Tutte le accuse dopo il flop in Coppa Italia

Il Napoli è fuori anche dalla Coppa Italia. Un altro flop per Antonio Conte, sommerso dalle critiche di giornalisti e opinionisti tv, da Criscitiello a Pedullà e Capuano.

Il Napoli è uscito di scena anche dalla Coppa Italia, battuta ai rigori dal Como. Dopo il flop in Champions League, con l’Inter piuttosto distante in campionato, Antonio Conte butta giù un altro boccone amaro, intanto le critiche si sprecano: l’allenatore finisce sotto l’attacco di giornalisti e opinionisti.

Gli attacchi di Criscitiello e Pedullà a Conte

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, eliminato ai rigori dal Como dopo l’1-1 dei tempi regolamentari al Maradona. Un’altra serata storta per gli azzurri, già estromessi dalle Coppe Europee e con nove punti da recuperare all’Inter in campionato. Antonio Conte è finito nell’occhio del ciclone, criticato da giornalisti e opinionisti, in tv e sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È successo ieri sera a Sportitalia, durante la trasmissione condotta da Michele Criscitiello, che l’ha presa alla lontana tirando nel calderone dei bocciati soprattutto il ds Manna: “Come è possibile che non conclude mai un’operazione di mercato in prima persona? Non è un direttore sportivo, le squadre le costruiscono società e dirigenti, non gli allenatori. È umiliante fare solo le cose che vuole Conte”, ha tuonato il giornalista irpino nella diretta post-partita.

Molto più diretto Alfredo Pedullà, esperto di mercato e opinionista di Speciale Calciomercato: “Stiamo spostando l’attenzione su Manna e non mi sembra giusto. Il colpevole non è il direttore sportivo, ma Antonio Conte. È vero che i dirigenti con De Laurentiis non hanno mai avuto libertà di azione, ma è altrettanto chiaro che le scelte estive di Conte sul mercato non abbiano prodotto i risultati sperati”.

Napoli fuori dalla Coppa Italia, Capuano affonda il colpo

Sul suo account “X”, il giornalista Giovanni Capuano di Panorama ha criticato lo sviluppo della stagione del Napoli, a cui rimane soltanto il campionato, anch’esso compromesso considerata l’importante distanza dal primo posto occupato dall’Inter: “Troppo poco – taglia corto il giornalista, che poi si complimenta con il Como -. Ha fatto una gran partita al Maradona, al netto della mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa”.

Ma sotto al suo post diversi tifosi del Napoli non l’hanno presa bene, concentrandosi soprattutto sul mancato rosso a Ramon a inizio ripresa: “Il Napoli ha subito un’ingiustizia e non è la prima dall’inizio di questa stagione. La gran partita del Como l’ha vista soltanto lei”, è il tono di uno dei commenti postati.

Lo stesso Capuano, a Sportitalia, aveva commentato: “Il Napoli ha fatto troppo poco nel primo tempo e merita di uscire dalla Coppa Italia. Conte in questi mesi ci ha abituato ad accampare mille alibi e non assumersi mai una responsabilità. Bisogna chiedersi perché il Napoli sia fuori da tutto a inizio febbraio, eppure aveva iniziato la stagione per essere dominante in Italia e competitivo in Europa almeno fino a marzo. La sensazione è che non ci sia nulla di valorizzato da Conte rispetto a quello che gli è stato messo in mano”.

Il commento di Biasin

Non è stato tenero neppure Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, che ricorda soprattutto i fallimenti stagionali del Napoli: “Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions e 9 punti dalla vetta in campionato, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: darà responsabilità a tutti, ma è possibile che ne abbia qualcuna anche lui”.