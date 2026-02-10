Napoli-Como, formazioni ufficiali: Conte vara la linea verde, Fabregas va sul sicuro

La Coppa Italia entra decisamente nel vivo con un quarto di finale dal profilo intrigante, anche alla luce delle squadre coinvolte che rispecchiano due filosofie di gioco molto diverse. Toccherà a Napoli e Como disputarsi un posto in semifinale, dove la vincente troverà l’Inter.
Gli azzurri hanno staccato il pass grazie al successo sofferto sul Cagliari, piegato soltanto ai calci di rigore; più agevole, invece, il cammino del Como di Fabregas, capace di imporsi per 1-3 sul campo della Fiorentina. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, la sfida non proseguirebbe ai supplementari, non previsti nei quarti di finale di Coppa Italia, ma ci sarebbero direttamente i calci di rigore.
Per il Napoli di Conte continua l’emergenza infortuni: restano indisponibili diversi elementi di peso, mentre torna tra i convocati Matteo Politano, rientrato proprio in vista della gara contro i lariani. L’esterno partirà dalla panchina; in attacco spazio alla coppia Vergara-Giovane alle spalle di Hojlund. Le scelte sono quasi obbligate, anche per la difficoltà di ruotare gli uomini a causa delle numerose assenze.
Qualche incertezza in più riguarda invece l’undici di Cesc Fabregas: davanti Douvikas appare favorito su Morata, in difesa Ramon e Diego Carlos formeranno la coppia centrale, con Smolcic a destra e Valle a sinistra davanti a Butez. A centrocampo Perrone e Da Cunha sono in pole per partire dall’inizio, anche se non è da escludere l’opzione Caqueret accanto a Perrone. In attacco Nico Paz è intoccabile, con Baturina sulla corsia mancina e uno tra Jesus Rodriguez e Vojvoda sull’altro lato.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramòn, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas