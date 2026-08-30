Il Napoli cade al Maradona contro il Como e Allegri finisce nel mirino: cosa frena McTominay, Lang titolare a sorpresa e la mancata entrata di Vergara scatena i tifosi

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Esordio flop al Maradona per Max Allegri. Il Napoli perde 2-1 contro il Como di Fabregas, che ha sfruttato nel migliore dei modi le incertezze dei partenopei. A differenza della trasferta di Marassi, i cambi del tecnico livornese non hanno inciso e non hanno neppure convinto. Soprattutto perché è rimasto in panchina Vergara, che aveva determinato la partita col Genoa con il suo ingresso in campo. Altra prova negativa di McTominay: cosa sta succedendo allo scozzese?

Napoli-Como, poche idee e primo ko per Allegri al Maradona

È un ko che fa male, quello contro il Como. Non per l’erroraccio di Anguissa e Rrahmani che hanno apparecchiato il 2-1 alla squadra di Fabregas. E neanche perché era la prima partita di Allegri al Maradona. Ma soprattutto per la prestazione, che non lascia ben sperare. Il Napoli ha vissuto di guizzi, come quello di Hojlund in occasione del momentaneo pareggio, e poco altro.

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La musica non è cambiata neppure nella ripresa, quando sono entrati i vari De Bruyne, Alisson Santos e David Neres. E sabato c’è la trasferta di San Siro contro l’Inter. Subito dopo, l’esordio in Champions contro l’Arsenal. Due sfide da brividi a cui bisogna arrivare con la testa giusta. “Quando difendiamo bisogna essere più cattivi, aggressivi e attenti. Dobbiamo migliorare, siamo stati leggeri sui due gol e in particolare sul secondo. Nelle prime partite di campionato se fai degli errori li paghi”, ha avvisato Allegri ai microfoni di Dazn.

L’involuzione di McTominay e la spiegazione di Allegri

Scatta l’allarme McTominay in casa Napoli. Nonostante, almeno sulla carta, il modulo di Allegri dovrebbe esaltarne le caratteristiche, lo scozzese continua a fare fatica. In mezzo al campo annaspa e non riesce a rendersi pericoloso in zona gol come era successo nelle due stagioni con Conte. L’MVP del campionato 2024/2025, quello del quarto scudetto, non sta brillando, probabilmente anche per una condizione fisica non ancora ottimale dopo il Mondiale, che per la sua Scozia si è concluso alla fase a gironi.

C’è un dato che fotografa bene il momento non semplice che sta attraversando l’ex United: Allegri lo ha sostituito al 56’ per fare spazio a De Bruyne. Mai prima d’ora era uscito dal terreno di gioco così presto, se non una volta lo scorso febbraio, quando aveva alzato bandiera bianca all’intervallo contro il Genoa per infortunio. Nel post partita Allegri ha fatto chiarezza: “McTominay ha avuto dei problemi di vesciche e si allena a ritmi ridotti”.

Lang titolare e Vergara in panchina: tifosi scatenati

Allegri ha sorpreso con alcune scelte di formazione che hanno alimentato polemiche sui social. Non ha convinto, ad esempio, la decisione di schierare titolare Noa Lang, che fino a pochi giorni prima il Napoli sperava di vendere al Galatasaray o all’Ajax, al posto della freccia brasiliana Alisson Santos. E, sotto 2-1, il tecnico livornese non ha chiamato in causa Vergara, che era stato decisivo nella vittoria all’esordio contro il Genoa con un gol e un assist. “Tenere Vergara in panchina per schierare Politano largo e Neres negli spazi è probabilmente la peggiore decisione tattica nella storia di questo sport”, twitta Oz.

“Perché Vergara non è entrato in campo? La scorsa settimana, quando è subentrato, ha completamente cambiato la partita. Mi sarebbe piaciuto e mi sarei aspettato di vederlo entrare anche in questa partita”, aggiunge Tony. “Non puoi tenere in campo 90 minuti Politano e non mettere Vergara”, rincara Gennaro. La prima polemica della stagione è servita.