Napoli-Como, moviola: l’arbitro smorza l’urlo del Maradona al 95’, cosa è successo tra gol annullati e rigore negato

La prova dell’arbitro Pairetto al Maradona nella seconda giornata di serie A analizzato al microscopio, il fischietto piemontese ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi grattacapi per Pairetto a Fuorigrotta ma il fischietto piemontese ha avuto un metro di giudizio poco uniforme nel corso della gara, facendo arrabbiare soprattutto il Napoli. Vediamo cosa è successo al Maradona.

Napoli-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ Lang, involato verso Butez segna ma viene fermato dalla bandierina. Gol annullato. Regolare al 17′ il gol di Baturina su errore in uscita di Olivera sull’azione successiva. Al 30′ palla forte verticale di Rrhamani per Hojlund che aggancia al limite, tiene a distanza Ramon e scarica in porta un mancino angolato per l’1-1, Tutto valido così come il 2-1 del Como che approfitta di due errori di Anguissa e Rrahmani e segna con Douvikas. Primo giallo al 37′, è per Di Lorenzo che fa fallo su Douvikas. Proteste del Napoli al 43′ per un fallo di Douvikas su Politano che resta a terra, sugli sviluppi dell’azione il Como ha sfiorato il tris. A fine primo tempo, nuove proteste del Napoli: Lang va a duello con Couto e finisce a terra al limite dell’area. Pairetto lascia correre.

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Il gol annullato al 95’

Al 74′ scontro violentissimo testa contro testa tra De Bruyne e Smolcic. I due restano a terra molto doloranti, staff medico in campo. Prima del fischio finale Lobotka mette dentro il pallone del possibile 2-2, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Lucca: c’è un check del Var che conferma la decisione arbitrale, sullo stesso episodio Chalobah rischia grosso per la trattenuta su Lucca, ma la posizione irregolare precede l’eventuale fallo del difensore e la gara dopo 6′ di recupero finisce 1-2.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Dazn Luca Marelli che parte dal primo gol annullato al Napoli e dice: ““Il primo episodio è al 17′. Sul colpo di testa di Noa Lang, Olivera era in fuorigioco. Couto tocca il pallone dopo Lang, ma non si tratta di una giocata, bensì di una deviazione. Il fuorigioco è stato segnalato correttamente. Non c’entra nulla il tocco di Couto, non è influente”. Sil rigore chiesto a fine primo tempo ecco il verdetto dell’ex fischietto comasco: “Il secondo episodio è sempre un contatto tra Noa Lang e Couto: il difensore si aiuta con il braccio, ma è fuori area. Poteva starci la punizione a favore del Napoli, ma Pairetto ha lasciato correre. Se avesse fischiato fallo, ci sarebbe stata anche l’ammonizione. Poteva starci il calcio di punizione, ma è fuori area e il VAR non può intervenire”. Infine sul gol annullato a Lobotka spiega: “Lucca prende posizione su Chalobah e fa la sponda per Lobotka che segna. Ma è fuorigioco di Lucca: si trova di mezza figura in posizione irregolare. Se non ci fosse stato il fuorigioco, Chalobah avrebbe rischiato anche il rigore, perché trattiene tanto Lucca”.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Napoli-Como- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Udinese-Fiorentina.

I precedenti tra le due squadre

Le due squadre si erano affrontate 37 volte: 22 vittorie per gli azzurri, 8 pareggi e 7 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli con Guida IV uomo, Gariglio al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Di Lorenzo