Napoli-Como, moviola: offside, rigore e fallo nella stessa azione ma l’errore grave è un altro

La prova dell’arbitro Manganiello al Maradona per la gara dei quarti di Coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Emidio Morganti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Napoli-Como. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. In questa stagione 8 gettoni finora nella massima serie (ultima uscita per Bologna-Milan) ma come se l’è cavata al Maradona?

I precedenti di Manganiello con le due squadre

Tredici i precedenti con gli azzurri (9 vittorie accompagnate da 2 k.o e altrettanti pareggi). Manganiello ha diretto i lariani per la seconda volta dal 2-0 rifilato alla Lazio in occasione dell’esordio in campionato dello scorso agosto.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e L.Rossi con Ayroldi IV uomo, Gariglio al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ramon, Sergi Roberto, Elmas.

Napoli-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 37′ mischia furibonda in area azzurra, sui traversone da posizione dubbia Olivera nel tentativo di anticipare Smolcic lo stende da dietro, Smolcic a sua volta frana su Juan Jesus che si infortuna. Per il direttore di gara Manganiello non ci sono dubbi, è rigore. Al 44′ Hojlund duella con Ramon che lo ferma in maniera irregolare al limite dell’area mentre era lanciato a rete. L’arbitro fischia il fallo e ammonisce solo Ramon. C’è un lungo check del VAR per una possibile espulsione per chiara occasione da gol, ma alla fine resta l’ammonizione.

Al 50′ sempre Ramon commette fallo sul bomber azzurro: l’arbitro non estrae il giallo (sarebbe stato il secondo) tra le proteste di tutta la panchina del Napoli. Al 63′ ammonito Sergi Roberto per fallo su Politano. Al 70′ ammonito Elmas per un intervento in netto ritardo su Nico Paz lanciato. Dopo l’1-1 dei supplementari si va ai rigori e a oltranza la spunta il Como dopo l’errore decisivo di Lobotka.

La moviola di Morganti

Sul mancato rosso a Ramon ha detto la sua l’ex arbitro Emidio Morganti a Italia1: “Ramon interviene su Hojlund. Manganiello è bravo a capire che il fallo è fuori area. Poi fa la sua scelta disciplinare. Non mi sento di andare contro la sua decisione, gli possiamo dare il beneficio di aver fatto bene. Accenderei un riflettore ancora su Ramon, perché poi al 49’ commette un fallo al limite dell’area del Como. Hojlund si smarca, Manganiello è molto vicino e sceglie di non cacciare il secondo cartellino giallo. Sarebbe stata una scelta lecita, è un errore da asterisco rosso. Era più semplice fare doppio giallo che spiegare il motivo della mancata ammonizione”.