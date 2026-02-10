Napoli-Como 7-8, pagelle: i rigori premiano Fabregas, errori decisivi di Lukaku e Lobotka

I tempi regolamentari si chiudono sul punteggio di 1-1 con i gol di Baturina su rigore e Vergara in avvio di ripresa. Si va ai tiri dagli undici metri, i lariani ne sbagliano soltanto uno e accendono alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter

Questa volta i calci di rigore non portano bene ad Antonio Conte: agli ottavi di finale i tiri del dischetto avevano premiato gli azzurri contro il Cagliari, ai quarti è stato invece il Como a prevalere nella “lotteria” e a qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Baturina porta avanti il Como

Subito gran ritmo in avvio, entrambe le squadre pressano alto e non lasciano respirare. Il palleggio del Como lentamente viene fuori, il Napoli rimane compatto e prova a ripartire sfruttando l’elettricità di Vergara. Ne viene fuori un primo tempo a tratti noioso, fino al rigore concesso per fallo su Smolcic che Baturina trasforma con freddezza al 39′ interrompendo la maledizione dei rigori che gravava sul Como.

Vergara pareggia, i rigori premiano Fabregas

La ripresa si apre con il gol del pareggio di Vergara e con il mancato rosso a Ramòn che crea non poche polemiche e tensioni sulla panchina azzurra. I ragazzi di Conte sembrano maggiormente in partita, Fabregas mette Douvikas per allungare la difesa azzurra ma è il Napoli a premere con maggiore convinzione. Ma il punteggio non cambia, si va ai rigori. Da Cunha e Politano non sbagliano i primi rigori, Douvikas segna con il brivido e Lukaku manda fuori. Baturina segna ancora, Spinazzola rimette il Napoli in carreggiata. Milinkovic-Savic ipnotizza Perrone, Alisson Santos pareggia. Smolcic ed Elmas non sbagliano il quinto rigore, si va a oltranza. Diego Carlos segna il primo, tocca a Milinkovic-Savic che segna: traversa, testa di Butez e poi va dentro. Si continua: Vojvoda spiazza l’ex compagno del Torino, Gutierrez la tocca piano e segna. Valle la mette a fil di palo, tocca a Lobotka ma Butez para e manda il Como in semifinale.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic-Savic 6,5 – I suoi lanci lunghi rappresentano sempre un fattore, decisivo su Vojvoda nel secondo tempo

– I suoi lanci lunghi rappresentano sempre un fattore, decisivo su Vojvoda nel secondo tempo Beukema 6 – Ha poco da difendere, e riprende confidenza nel lanciarsi sulla destra ad appoggiare la manovra offensiva

– Ha poco da difendere, e riprende confidenza nel lanciarsi sulla destra ad appoggiare la manovra offensiva Rrahmani 6,5 – Imposta con grande precisione, partita di ottimo livello tecnico

– Imposta con grande precisione, partita di ottimo livello tecnico Juan Jesus 6,5 – Segue Nico Paz praticamente ovunque e lo tiene lontano dalla zona pericolosa

– Segue Nico Paz praticamente ovunque e lo tiene lontano dalla zona pericolosa Mazzocchi 5 – Baturina si accentra e gli toglie lavoro, ma Valle gli crea comunque qualche problema (60′ A.Santos 5,5 – Appare ancora spaesato)

– Baturina si accentra e gli toglie lavoro, ma Valle gli crea comunque qualche problema (60′ – Appare ancora spaesato) Lobotka 6,5 – Cerca di eludere il pressing feroce giocando di prima o arretrando notevolmente il baricentro. Sale di tono notevolmente nella ripresa

– Cerca di eludere il pressing feroce giocando di prima o arretrando notevolmente il baricentro. Sale di tono notevolmente nella ripresa Elmas 6,5 – Dei due centrali è quello che appoggia maggiormente l’azione offensiva, se la deve vedere soprattutto con Baturina. Partita di grande impeto

– Dei due centrali è quello che appoggia maggiormente l’azione offensiva, se la deve vedere soprattutto con Baturina. Partita di grande impeto Olivera 5,5 – Molto intraprendente sulla sinistra, costringe spesso Addai a inseguirlo ma il rigore che causa su Smolcic è ingenuo (60′ Spinazzola 6 – Entra bene, si rende pericoloso)

– Molto intraprendente sulla sinistra, costringe spesso Addai a inseguirlo ma il rigore che causa su Smolcic è ingenuo (60′ – Entra bene, si rende pericoloso) Vergara 7 – Ha l’argento vivo addosso, trova il gol del pareggio. Tante buone cose, anche se l’esperienza a volte si vede tutta (74′ Gutierrez 6 – Non male il suo ingresso)

– Ha l’argento vivo addosso, trova il gol del pareggio. Tante buone cose, anche se l’esperienza a volte si vede tutta (74′ – Non male il suo ingresso) Giovane 5,5 – Volenteroso, ma non entra mai in partita. Di lui si ricorda soltanto una bella apertura per Olivera nel primo tempo(60′ Politano 6 – Non trova spazio ma è molto attento in fase difensiva)

– Volenteroso, ma non entra mai in partita. Di lui si ricorda soltanto una bella apertura per Olivera nel primo tempo(60′ – Non trova spazio ma è molto attento in fase difensiva) Hojlund 6 – Gran duello fisico con Ramòn, le dà e le prende ma fa ammonire il diretto rivale e rappresenta un pericolo costante negli attacchi alla verticale (74′ Lukaku 5,5 – Palese che non sia ancora in condizione)

Le pagelle del Como

Butez 7 – Quasi un libero vecchia maniera sui lanci lunghi per Hojlund, molto attento nelle uscite. Grandissima parata sul rigore decisivo.

– Quasi un libero vecchia maniera sui lanci lunghi per Hojlund, molto attento nelle uscite. Grandissima parata sul rigore decisivo. Smolcic 6 – Attento in particolare sulle iniziative di Vergara, nel primo sganciamento provoca il rigore

– Attento in particolare sulle iniziative di Vergara, nel primo sganciamento provoca il rigore Ramòn 5 – Si incolla a Hojlund, rischia il rosso in particolare per il fallo in avvio di secondo tempo al limite dell’area (53′ Kempf 6 – Per sua fortuna Hojlund esce dopo poco)

– Si incolla a Hojlund, rischia il rosso in particolare per il fallo in avvio di secondo tempo al limite dell’area (53′ – Per sua fortuna Hojlund esce dopo poco) Diego Carlos 6 – Dal suo lato agisce Giovane, il meno pericoloso degli attaccanti avversari. La musica cambia quando entra Politano, ma comunque non sfigura

– Dal suo lato agisce Giovane, il meno pericoloso degli attaccanti avversari. La musica cambia quando entra Politano, ma comunque non sfigura Valle 6,5 – Alza il baricentro con il passare dei minuti e mette in ambasce Mazzocchi, soprattutto nell’azione che porta al rigore

– Alza il baricentro con il passare dei minuti e mette in ambasce Mazzocchi, soprattutto nell’azione che porta al rigore Perrone 6 – Si fa valere soprattutto da schermo davanti alla difesa

– Si fa valere soprattutto da schermo davanti alla difesa Sergi Roberto 6 – Sempre pulito nelle giocate, anche in situazioni difficili (66′ Da Cunha 6 – Dà ordine ed energia)

– Sempre pulito nelle giocate, anche in situazioni difficili (66′ – Dà ordine ed energia) Addai 5,5 – Tanta corsa, bel duello con Olivera: manca di precisione, ma è un motorino che non si ferma mai (66′ Jesus Rodriguez 6 – Crea più di un problema sulla sinistra)

– Tanta corsa, bel duello con Olivera: manca di precisione, ma è un motorino che non si ferma mai (66′ – Crea più di un problema sulla sinistra) Caqueret 5,5 – Gioca da centravanti, che non è il suo ruolo (53′ Douvikas 5 – Non ha mai l’occasione giusta)

– Gioca da centravanti, che non è il suo ruolo (53′ – Non ha mai l’occasione giusta) Baturina 6,5 – Viene dentro il campo lasciando spazio a Valle, freddo nel rompere la maledizione dei rigori per la squadra di Fabregas

– Viene dentro il campo lasciando spazio a Valle, freddo nel rompere la maledizione dei rigori per la squadra di Fabregas Nico Paz 5 – Funge praticamente da centrocampista aggiunto, non sfugge alla marcatura implacabile di Juan Jesus (82′ Vojvoda 6– Subito pericoloso)

La pagella dell’arbitro

Manganiello 5,5 – Lascia giocare, giuste le decisioni in presa diretta sul rigore per il Como e sul giallo a Ramòn alla fine del primo tempo. Ma lo stesso Ramòn avrebbe forse meritato il rosso in avvio di ripresa