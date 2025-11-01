Napoli-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Napoli-Como accende la 10a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca al Diego Armando Maradona di Napoli il 1 novembre 2025 alle 18:00. In classifica Napoli è 1° con 21 punti (7 vittorie e 2 sconfitte), 16 gol fatti e 8 subiti; Como sorprende al 5° posto con 16 punti (4 vittorie, altrettanti pareggi e 1 sconfitta), 12 reti all’attivo e 6 al passivo. Cifre che raccontano un duello tra la miglior capolista del momento e la neopromossa più solida: possesso alto, compattezza e cinismo potrebbero indirizzare una sfida ricca di temi tattici e di qualità in mezzo al campo.
- Probabili formazioni di Napoli-Como
- Gli indisponibili di Napoli-Como
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Como
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Napoli e Como
Probabili formazioni di Napoli-Como
A poche ore dal via, il Napoli andrebbe verso un 4-1-4-1: tra i pali potrebbe esserci Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Jesus, Buongiorno e Olivera. In regia dovrebbe agire Gilmour, con linea di trequarti molto mobile: a destra Neres, interni Elmas e McTominay, a sinistra Spinazzola; terminale Lucca. Le assenze di uomini chiave (come De Bruyne e Lukaku) spingerebbero verso soluzioni più leggere tra le linee.
Il Como, solido, dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Butez in porta; dietro da destra Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle. In mezzo l’equilibrio di Da Cunha e Caqueret, con il tridente tecnico Kühn–Paz–Diao a supporto di Douvikas. Considerate le indisponibilità (e al momento senza squalificati), non si escludono ballottaggi sulle fasce e in attacco.
- Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Jesus, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Neres, Elmas, McTominay, Spinazzola; Lucca.
- Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kühn, Paz, Diao; Douvikas.
Gli indisponibili di Napoli-Como
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (problema al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Lobotka (infortunio all’inguine), Politano (infortunio alla caviglia), Meret (infortunio al piede), Lang (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Como – Infortunati: Sergi Roberto (infortunio alla coscia), Dossena (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Napoli reduce da risultati alterni ma con colpi pesanti in casa; Como pragmatico, con una striscia di pareggi esterni e successi di spessore al Sinigaglia.
|Napoli
|ko
|ok
|ko
|ok
|ok
|Como
|x
|x
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 giornate: Napoli 9 punti; Como 9 punti. Dettaglio:
- Napoli
Milan-Napoli 2-1; Napoli-Genoa 2-1; Torino-Napoli 1-0; Napoli-Inter 3-1; Lecce-Napoli 0-1
- Como
Como-Cremonese 1-1; Atalanta-Como 1-1; Como-Juventus 2-0; Parma-Como 0-0; Como-Verona 3-1
L’arbitro di Napoli-Como
Arbitra Luca Zufferli (assistenti Mokhtar e Fontemurato, IV Crezzini, VAR Di Bello, AVAR Abisso). Nella stagione 2025/26 ha diretto 5 gare in Serie A: 2 rigori assegnati, 10 ammonizioni e nessuna espulsione. Media di circa 2 cartellini a partita e 14.3 falli per giallo: profilo tendenzialmente dialogante ma attento in area.
- Arbitro: Zufferli
- Assistenti: Mokhtar – Fontemurato
- IV: Crezzini
- VAR: Di Bello
- AVAR: Abisso
Informazioni interessanti
La storia sorride al Napoli: i partenopei hanno dominato i confronti interni con il Como, centrando un filotto perfetto al Maradona. Ma i lariani arrivano in fiducia, con il miglior avvio degli ultimi decenni e un’identità chiara: possesso alto, recupero palla aggressivo e talento tra le linee con Paz.
Il Napoli ha rialzato la soglia difensiva con clean sheet pesanti e una striscia casalinga che dura da mesi, sospinta da un portiere come Milinkovic-Savic specialista sui rigori e da inserimenti di centrocampo sempre più incisivi. Occhio alle palle inattive e agli inserimenti a rimorchio: le due squadre, vicine come possesso, potrebbero contendersi il centro del campo a ritmi alti, con la differenza data dalla precisione nell’ultimo passaggio e dalla qualità dei cambi dalla panchina.
- Nei 24 precedenti in A, il Napoli ha perso solo due volte col Como; una delle sconfitte è arrivata nell’incrocio più recente.
- Al Maradona il Napoli ha vinto tutte le 12 sfide di A con il Como: un dominio storico interno.
- Napoli reduce da un clean sheet dopo sei gare con gol subiti; solo la Roma ne ha collezionati di più nel 2025.
- In casa il Napoli non perde dall’8 dicembre 2024: 15 partite senza ko, con 12 vittorie e 3 pari.
- Como a quota 16 punti dopo nove gare: record per i lariani nell’era dei tre punti.
- In trasferta il Como ha pareggiato tre delle ultime cinque, incluse le ultime due: continuità difensiva in crescita.
- Possesso palla da big: Napoli 60% e Como 59% circa, con i lariani primeggianti nei recuperi offensivi.
- Milinkovic-Savic ha neutralizzato 5 degli ultimi 9 rigori affrontati in A: deterrente importante dal dischetto.
- Anguissa ha già eguagliato il suo miglior bottino di gol in casa in A, ed è il centrocampista più prolifico di testa dal 2024/25.
- Tutti i gol di Douvikas in A sono arrivati finora in casa: caccia alla prima rete esterna stagionale.
Le statistiche stagionali di Napoli e Como
Due squadre votate al controllo del gioco: Napoli e Como superano il 59% di possesso, ma differiscono nell’efficienza offensiva. I partenopei segnano di più (16 a 12) e tirano meglio verso lo specchio, mentre i lariani subiscono meno (6 contro 8) e tengono alta l’attenzione disciplinare, pur con più gialli. Il confronto promette equilibrio territoriale: a decidere potrebbero essere precisione al tiro e dettagli sulle palle inattive.
|Napoli
|Como
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|7
|4
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|4
|Gol totali segnati
|16
|12
|Gol totali subiti
|8
|6
|Media gol subiti per partita
|0,89
|0,67
|Percentuale possesso palla
|60,2
|59,1
|Tiri nello specchio della porta
|48
|42
|Percentuale di tiri in porta
|50,53
|45,65
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|22
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.