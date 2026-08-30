Napoli-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche, pillole

Napoli-Como di Serie A 2026-27, 2a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

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Napoli–Como accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 30 agosto 2026 alle 18:30. Non un big match, ma gara carica di insidie: il Napoli cerca conferme davanti al suo pubblico, il Como prova l’impresa in trasferta per spiccare in classifica.

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Probabili formazioni di Napoli-Como

Il Napoli di Allegri dovrebbe ripartire dal 4-3-3: solidità in difesa e palleggio corto per innescare gli esterni. In mediana, Lobotka regista, con Anguissa e McTominay a dargli gamba e inserimenti. Davanti, Politano e Santos a supporto di Højlund; restano opzioni di lusso a gara in corso De Bruyne e Lang. Le assenze in retroguardia (Mazzocchi, Buongiorno, Marianucci) potrebbero pesare sulle rotazioni. Il Como di Fàbregas si orienterebbe sul 4-2-3-1: corsa e tecnica sulle corsie con Couto e Valle, doppio schermo Perrone–da Cunha, fantasia tra le linee con Diao, Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Out Addai, possibile impiego di minuti per Milla e alternative in difesa. Squadre corte e ripartenze potrebbero essere il tema della serata.

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Marín , Spinazzola ; Anguissa , Lobotka , McTominay ; Politano , Højlund , Santos .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Gli indisponibili di Napoli-Como

Qualche grattacapo per il Napoli dietro: emergenza sulle rotazioni di fascia e tra i centrali, con rientri attesi nelle prossime settimane. Il Como perde l’esplosività di Addai in avanti, ma conserva buona profondità tra trequarti e corsie. Entrambe puntano a non stravolgere gli equilibri: probabili conferme negli undici titolari e gestione attenta delle energie dalla panchina. Nessuno squalificato al momento.

Napoli – Infortunati: Mazzocchi (infortunio al ginocchio), Buongiorno (infortunio al ginocchio), Marianucci (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (infortunio al ginocchio), (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio). Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Indicazioni incoraggianti per il Napoli, vittorioso all’esordio esterno, e Como subito solido lontano da casa con un pari. Campione ridotto, ma già emergono tendenze: partenopei cinici sotto porta, lariani produttivi in costruzione e palle inattive.

Napoli

Genoa-Napoli 0-2

Como

Udinese-Como 1-1

L’arbitro di Napoli-Como

Designazione per il signor Pairetto; assistenti Zingarelli e Bercigli. Quarto uomo Guida. Al VAR Gariglio, AVAR Prontera. Dati statistici di dettaglio non disponibili al momento, ma la direzione di gara sarà supportata da un presidio VAR completo.

Informazioni interessanti sul match

Curiosità che raccontano sfide e tendenze: il Como è imbattuto nelle ultime tre contro il Napoli, con due 0-0 nella passata stagione che hanno fatto da spartiacque in una storia larga favorevole ai campani. Al Maradona la tradizione resta pesante per i lariani, ma il rendimento esterno recente è notevole e autorizza ambizioni. I partenopei hanno spesso bruciato le prime curve del campionato con slancio, mentre il Como fatica di più nelle prime due giornate. Sul piano del gioco, tiri dall’area che scarseggiano per i padroni di casa alla 1a, contro un Como prolifico nella produzione offensiva. Occhio alle fiammate dei singoli: De Bruyne è già entrato nel tabellino, e il giovane Paz insegue numeri da predestinato tra gol e assist.

Serie utile del Como contro il Napoli : 1 vittoria e 2 pareggi dopo quattro ko consecutivi nei precedenti.

contro il : 1 vittoria e 2 pareggi dopo quattro ko consecutivi nei precedenti. Lo scorso anno doppio 0-0 tra le due squadre: unica avversaria stagionale contro cui entrambe non hanno segnato.

Al Maradona il Napoli vanta 12 successi in 13 incroci di Serie A con il Como (min. 10 precedenti), con un solo pari.

il vanta 12 successi in 13 incroci di Serie A con il (min. 10 precedenti), con un solo pari. Lariani forti in trasferta: imbattuti in 11 delle ultime 12 gare esterne di A, con otto successi e tre pari nel parziale.

Partenze sprint: il Napoli ha spesso vinto entrambe le prime due gare nelle ultime stagioni di A.

ha spesso vinto entrambe le prime due gare nelle ultime stagioni di A. Avvii più lenti per il Como : solo una vittoria nelle prime due partite nelle ultime 13 partecipazioni alla A.

: solo una vittoria nelle prime due partite nelle ultime 13 partecipazioni alla A. Esordio casalingo: il Napoli ha vinto tutti gli ultimi 10 debutti interni di Serie A.

ha vinto tutti gli ultimi 10 debutti interni di Serie A. Tendenze al tiro: pochi tentativi dall’area per il Napoli alla 1a giornata, Como tra le squadre più produttive in area.

alla 1a giornata, tra le squadre più produttive in area. De Bruyne subito decisivo all’esordio: gol e assist entrando dalla panchina.

subito decisivo all’esordio: gol e assist entrando dalla panchina. Paz (18 gol e 14 assist in A fin qui) punta la doppia cifra gol+assist in età da under 22, sulle orme di Berardi.

Le statistiche stagionali di Napoli e Como

Possesso e palleggio leggermente a favore del Como (58.7%) contro il 54% del Napoli, ma i partenopei hanno mostrato maggiore cinismo: 25% di conversione e 50% di precisione al tiro, con 1 clean sheet. Lariani propositivi (13 tiri, 6 nello specchio), efficaci sulle palle inattive (10 corner) ma con percentuale realizzativa più bassa (7.69%). Pressioni simili (PPDA: Napoli 10.5, Como 11.5), indice di blocchi medi compatti e gara che potrebbe decidersi nei dettagli delle aree.

Focus giocatori: Napoli – marcatori De Bruyne (1), Vergara (1); assist De Bruyne (1), Vergara (1); ammoniti Politano (1); clean sheet Meret (1). Como – marcatore Douvikas (1); assist ufficiali: nessuno registrato; cartellini: dato non disponibile; clean sheet: nessuno.

Napoli Como Partite giocate 1 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 1 Sconfitte 0 0 Gol fatti 2 1 Gol subiti 0 1 Possesso palla (%) 54.0 58.7 Tiri totali 8 13 Tiri in porta 4 6 Precisione tiri (%) 50.0 46.15 Conversione gol (%) 25.0 7.69 PPDA 10.5 11.5 Calci d’angolo 5 10 Precisione passaggi (%) 89.35 87.65 Clean sheet 1 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Napoli-Como? Napoli-Como si gioca domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Napoli-Como? La partita si disputa allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Chi è l’arbitro di Napoli-Como? L’arbitro designato è Luca Pairetto, assistenti Zingarelli e Bercigli; IV Guida; VAR Gariglio; AVAR Prontera.