Napoli, con Raspadori partono gol pesanti: il rischio che corre Conte lasciandolo all’Atletico Madrid 

I Colchoneros fanno sul serio per l’attaccante che in tre stagioni ha fatto la differenza per gli azzurri pur non avendo un ruolo da titolare: cederlo è un pericolo per gli azzurri

L’Atletico Madrid è sulle tracce di Giacomo Raspadori e il Napoli è pronto a cederlo dietro un’offerta congrua che permetta poi agli azzurri di acquistare un esterno offensivo puro: i numeri dell’attaccante, però, dicono che la strategia avallata da Antonio Conte non è priva di rischi.

Atletico Madrid su Raspadori: la strategia del Napoli

Ma il Napoli è davvero pronto a cedere Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid? Sulla carta sì: se i Colchoneros accontenteranno il club di Aurelio De Laurentiis, che per il cartellino chiede almeno una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, l’attaccante partirà e il d.s. Giovanni Manna investirà poi la cifra guadagnata su un giocatore più congeniale all’evoluzione tattica nella mente di Antonio Conte. Ma questa strategia nasconde un bel rischio per il Napoli e il suo allenatore.

Raspadori e il primo scudetto

Nei tre anni al Napoli, infatti, Raspadori s’è guadagnato l’etichetta dell’uomo dei gol pesanti, soprattutto in campionato. La sua prima stagione in azzurro, quella del 2022/23 terminata con il terzo scudetto della storia partenopea, ben racconta il “peso” delle reti di Raspadori, a segno solo due volte: nell’1-0 allo Spezia, per molti la gara spartiacque col Napoli del passato, incapace di vincere le cosiddette partite “sporche”; e nell’1-0 di Torino alla Juventus, la partita che di fatto certificò, prima ancora della matematica, il trionfo azzurro.

Il peso dei gol di Raspadori

Ma solo citando per esteso i numero di Raspadori al Napoli si comprende il valore della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Complessivamente l’attaccante nativo di Bentivoglio ha collezionato col Napoli 13 reti in tre stagioni e 3.570 minuti in serie A, ovvero uno ogni 275’. Il dato in sé è importante ma non straordinario, quando si vanno però a “pesare” i gol di Raspadori, allora il giudizio cambia. Considerando decisive per il risultato solo le reti che hanno portato a un pareggio o a una vittoria ed escludendo quindi quelle segnate in una gara persa dal Napoli o a risultato acquisito (come quella del 4-2 a Monza del 2023/24), ogni gol di Raspadori ha portato al Napoli 1,9 punti.

Il valore dei gol per lo scudetto di Conte

Tenendo in considerazione solo la scorsa stagione, questo valore scende lievemente, a 1,83, un dato inferiore solo a quello di Romelu Lukaku (2 punti per gol) e superiore addirittura a quello di Scott McTominay (1,75). Salutando Raspadori, dunque, il Napoli perde un risolutore: prima di cederlo, dunque, Conte dovrà essere sicuro di trovare un giocatore in grado di avere lo stesso impatto o comunque di aumentare la capacità offensiva della sua squadra.