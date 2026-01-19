Napoli, Conte sbotta sui calendari: “Giocatori stressati. Infortuni? Forse la negatività che arriva dagli altri”

Alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà il Napoli impegnato in Danimarca contro il Copenhagen, Antonio Conte coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e bacchettare chi si occupa dei calendari. Tuona, il tecnico degli azzurri, che sugli infortuni ammette le difficoltà oggettive della squadra e lancia una frecciatina alle rivali.
- Infortuni, Conte non si nasconde
- La bordata contro il calendario troppo fitto
- Cautela su Lukaku e mercato
Infortuni, Conte non si nasconde
Partendo proprio dal nodo infortuni, i campioni d’Italia in carica nella sola sfida contro il Sassuolo, vinta grazie alla rete di Lobotka, hanno visto uscire anzitempo dal terreno di gioco Amir Rrahmani e Matteo Politano. Per entrambe, in attesa di ulteriori accertamenti, almeno un paio di settimane di stop.
Sul tema, Conte ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Quanto ti mancano tanti giocatori è normale avere un sovraccarico in chi gioca sempre. Siamo in grande difficoltà. Gli infortuni di Neres e di Meret sono inspiegabili, ma sono annate così… forse, arriva della negatività da altre parti. Proveremo a fare il massimo, ma non ci sono maghi e dobbiamo fare il nostro lavoro al meglio”.
La bordata contro il calendario troppo fitto
Da qui, l’appunto sul calendario troppo fitto: “Veniamo da un tour de force. Si gioca ogni tre giorni e questa è una cosa assurda. Chi fa i calendari credo che debba mettersi una mano sulla coscienza e capire che questi ritmi costringono i giocatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi. Detto questo, ci concentriamo su noi stessi per fare del nostro meglio. Il Copenhagen è un’ottima squadra, preparata e con uno stadio bello caldo dalla sua. I nostri tifosi saranno importanti”.
Cautela su Lukaku e mercato
Infine, sul mercato e sul recupero di Romelu Lukaku, che torna in panchina Conte taglia corto: “Romelu si allena con noi da un paio di giorni e ora sta iniziando ad alzare il ritmo. Occorre, però, avere pazienza. Quando sarà pronto ci darà una mano. Mercato? Non è questo il momento di parlarne. Dobbiamo fare bene domani, niente di più. C’è sintonia con il club e sappiamo di che cosa ci occorre per affrontare la seconda parte di stagione. C’è parità di vedute”, ha concluso il tecnico azzurro.