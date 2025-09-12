Napoli: Conte punge Allegri e fa chiarezza sui nuovi Hojlund ed Elmas, poi lo sfogo sul Fantacalcio

Il tecnico si prepara al rientro in campo dopo la pausa delle nazionali. Le probabili formazioni in vista di Fiorentina-Napoli di sabato ore 20:45

Sguardo di fuoco, parole taglienti e tanta voglia di tornare in campo. Per Antonio Conte inizia il primo vero tour de force tra campionato e Champions League. Dalla gara di sabato contro la Fiorentina al volo in Europa per Manchester: come scenderà in campo il Napoli nei prossimi impegni ravvicinati? Le parole del tecnico dei partenopei alla vigilia del ritorno della Serie A tra infortuni da colmare e scelte di formazione da ultimare.

Come Conte gestirà il tour de force del Napoli

Inizia il vero campionato del Napoli, dopo aver archiviato la pausa nazionale con due vittorie in cassaforte alle prime due giornate. Spiega Conte: “E’ il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi . Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po’ di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte poi prosegue: “Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l’anno scorso non c’erano, quest’anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti”.

Conte punzecchia Allegri sul percorso della Fiorentina

C’era chi ad inizio luglio, come Max Allegri, non vedeva la Fiorentina tra le favorite all’entrata in Europa. Conte, invece, ci tiene a sottolineare come, invece, la Viola la veda più che favorita all’ingresso tra le prime 7 in campionato. Spiega il tecnico dei partenopei: “L’insidia è la Fiorentina in sé stessa, una squadra che ha fatto due finali in Europa e una semifinale lo scorso anno. Si tratta di una squadra che ha affrontato sempre brillantemente l’impegno europeo. C’è quindi una base per far bene, hanno fatto un buon mercato. La considero una squadra che tra le prime 7-8 lotterà per dar fastidio”.

Napoli, Conte sbotta ad una domanda sul fantacalcio

“E figuriamoci se oggi possiamo anche pensare alle scelte di formazione in base al fantacalcio”. Prosegue poi così il tecnico degli azzurri dopo essere stato spronato sul rivelare la possibile formazione in vista del noto torneo del fantacalcio. Prosegue poi Conte: “Oggi riceviamo pressioni enormi da fuori di gente che mi chiede di far giocare un giocatore piuttosto che un altro”.

Conte spiega poi quale sarà il prossimo step da seguire: “Sarà l’anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello Scudetto inaspettato dell’anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l’aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo Scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto”.

Conte fa il punto sugli infortuni nel Napoli

Sugli infortuni spiega Conte come li gestirà e chi scenderà in campo: “Rrahmani Sarà un’assenza importante, l’anno scorso ha fatto 38 gare su 38, è un perno della squadra, ma come ho detto prima giocando ogni 3 giorni, più le nazionali, il rischio infortuni sarà molto più alto. Abbiamo cercato sul mercato di prepararci ad eventualità di questo genere, è arrivato Beukema, c’è anche Marianucci, già da domani ci sarà la possibilità di vedere in campo…”

Conte prosegue sui nuovi: “Abbiamo anche la necessità di farli giocare, prendere coscienza con la nuova realtà e capire la situazione. A parte De Bruyne ho sempre detto che sono arrivati ragazzi che devono darci una mano per il presente e sono certezze per il futuro.

Elmas e Hojlund scaldano i motori

Come stanno gli ultimi due nuovi acquisti del Napoli? Spiega Conte sulle condizioni di Hojlund ed Elmas: “Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito”.

Clicca qui per le ultime news sul Napoli