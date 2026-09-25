Ad Allegri sono bastate cinque giornate per valutare il rendimento di Lucca e Lang: cosa può succedere a gennaio. Da Oslo Hojlund manda un messaggio all'allenatore

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lucca e Lang, ci risiamo. Anche Allegri, dopo Conte, boccia i due calciatori acquistati l’anno scorso da Udinese e Psv per 35 e 25 milioni di euro. E si va verso lo stesso epilogo: l’ex ct della Nazionale li bocciò praticamente subito, tanto che il Napoli a gennaio li girò in prestito a Nottingham Forest e Galatasaray. Mentre Hojlund manda un messaggio all’allenatore dalla nazionale danese, è giallo sull’assenza del presidente De Laurentiis al Maradona: che cosa succede?

Napoli, Lucca e Lang sono sempre più un caso: la decisione di Allegri

In estate il Napoli ha provato a cedere sia Lucca sia Lang, ma nessun club ha voluto scommettere sui due calciatori che sono costati 60 milioni solamente un anno fa. E pensare che Manna aveva in pugno Gabriel Jesus: l’attaccante brasiliano, poi finito al Barcellona in chiusura di mercato, sarebbe arrivato in Italia solo in caso di cessione di almeno uno dei due. Niente da fare: Lucca e Lang sono rimasti con la speranza che potessero riscattarsi. Ma in campo la musica non è cambiata.

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Lang non incide e fa discutere per atteggiamenti sopra le righe che gli sono già costati l’esclusione dai convocati per la sfida di Champions contro l’Arsenal; Lucca soffre tremendamente la pressione di una piazza che non gli perdona più nulla. Dopo aver fatto infuriare Allegri per un contropiede sprecato nel recupero della partita vinta di misura col Bologna, a Firenze ha scatenato un putiferio quando, in un’azione potenzialmente decisiva, ha finito per ostacolare Favasuli anziché agevolarne la conclusione. E per entrambi è arrivata una nuova bocciatura.

Il piano per gennaio: cosa succede sul mercato

Il mercato estivo ha portato in dote solamente Favasuli e il difensore ex Chelsea Badiashile, che finora si è visto solo nei pochi minuti in campo contro l’Inter, dove ha commesso, peraltro, un errore fatale. A gennaio, la società è chiamata a intervenire per rimediare all’immobilismo dell’ultima campagna di rafforzamento, perché il rischio è di rimanere fuori dalla zona Champions. E per le casse del club sarebbe drammatico.

Manna ha già annunciato che sono previsti cambiamenti. Che potrebbero passare proprio dall’addio o dall’arrivederci di Lucca e Lang. La loro partenza, favorita dalla rottura con Conte durante la finestra invernale, consentì al Napoli, limitato dal mercato a saldo zero, di definire le operazioni Alisson Santos e Giovane. Nonostante il flop Lucca, gli azzurri continuano a guardare in casa Udinese: piace Davis, ma è un’operazione da imbastire per la prossima estate. L’obiettivo per gennaio potrebbe comunque essere una punta da alternare a Hojlund. Ma serve un innesto anche a centrocampo, visto il nuovo stop di Anguissa e lo stallo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027.

Hojlund rinasce con la Danimarca: il messaggio ad Allegri

Hojlund si rilancia con la Danimarca. Dopo un avvio di stagione complicato, il centravanti ex United ha ritrovato gol e pericolosità in nazionale, andando a segno nella sconfitta per 3-2 contro la Norvegia in Nations League e sfiorando anche la doppietta. Un rendimento che cozza con quello alla corte di Allegri. Con il Napoli, infatti, Hojlund ha segnato due gol nelle prime sei partite, ma ha toccato appena 17,6 palloni di media a gara e calciato solamente otto volte, con appena sei conclusioni dall’interno dell’area.

Numeri che fotografano le difficoltà del danese, ma anche quanto sia poco coinvolto nella manovra azzurra. Il Napoli lo cerca poco e spesso lo costringe ad abbassarsi, allontanandolo dalla zona in cui può fare più male. Con la Danimarca, invece, Hojlund è tornato a essere protagonista e ha mostrato ancora una volta le sue qualità nell’attacco della profondità. Un messaggio indiretto ad Allegri: per rilanciarlo serve anche trovare il modo di metterlo nelle condizioni migliori.

De Laurentiis assente al Maradona, l’indiscrezione

Non ci sono solo il futuro di Lucca e Lang a tenere banco in casa Napoli o i risultati fin qui ben poco lusinghieri ottenuti da Allegri. A far discutere è anche l’assenza di De Laurentiis dagli spalti del Maradona. Carlo Landoni, giornalista di SportMediaset, ha rivelato che la redazione sta lavorando a un’indiscrezione “molto importante” sul motivo. Nessun dettaglio, però, è stato ancora reso pubblico. La stessa fonte ha sottolineato che saranno necessarie conferme prima di raccontare il retroscena.

Ma di certo l’assenza del patron è di quelle che fanno rumore, perché si inserisce in un momento molto delicato per il Napoli. Dalla situazione di classifica, che vede la squadra a quota 7 punti, a -6 dalla vetta dopo cinque giornate, al rapporto con gli ultras tornato a essere teso, fino alle ultime bordate del numero uno del club partenopeo al governatore Fico e al sindaco Manfredi per la questione del restyling del Maradona. L’anno del centenario avrebbe dovuto consacrare il Napoli e De Laurentiis. Invece, rischia di essere un film già visto. Con Rudi Garcia.