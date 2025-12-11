Napoli, Conte allergico all’Europa e i social non perdonano: “Vada a lezione da Mourinho”

La prestazione e la sconfitta di Lisbona scatenano i commenti del web: per molti il tecnico salentino ha mostrato ancora una volta i suoi limiti nelle coppe

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli con un piede fuori dalla Champions League non sorprende i detrattori di Antonio Conte: dopo la sconfitta col Benfica si scatenano sui social, sottolineando “l’allergia” del tecnico salentino all’Europa. E rimarcano la differenza con José Mourinho.

Napoli, Conte e l’allergia all’Europa

Il deludente Napoli sconfitto in casa del Benfica non ha sorpreso i detrattori di Antonio Conte, che dopo la partita si sono scatenati sui social nel sottolineare i limiti del tecnico salentino nelle coppe europee. La situazione degli azzurri in Champions League è complicata – con 7 punti sono al 23° posto, il penultimo per superare il turno – e quindi Conte rischia seriamente di aggiungere un’altra delusione alla sua carriera in Europa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I detrattori di Conte sui social

“Conte fa schifo in Europa, si sa”, commenta secco Vincenzo su X. Un parere schietto, a cui fa eco quello di Pandey: “Conte in Europa uguale disastro”. “Il solito Conte formato europeo”, aggiunge Ash. “Conte non riesce a gestire le due competizioni in condizioni normali, figurati con tutti questi infortuni”, scrive Jay, che ricorda i problemi del Napoli di questa stagione. “Il Napoli è praticamente eliminato: questo dipende dalla mentalità della squadra e della società. Ma la Champions non è casa per Conte”, l’analisi di Pulcinella77.

Il confronto con Mourinho

A differenza di Conte, invece, José Mourinho nelle coppe europee sa dare il meglio di sé. Ed è proprio nel confronto con lo Special One che i detrattori del tecnico del Napoli sono più duri. “Mourinho ha dato una lezione a Conte”, scrive Mirko su X. “Conte ha tanto da imparare da Mou in Europa”, aggiunge Max. “Mourinho non mi pare che stasera avesse fenomeni in squadra: purtroppo la realtà è che Conte per le coppe non è portato”, l’analisi di Rosario. E per Rev la lezione di Mou può tornare utile anche alle contendenti del Napoli in campionato: “Mou ha insegnato a tutte le 19 squadre di Serie A come si annulla il non-gioco del Napoli di Conte”.