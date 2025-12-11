Napoli, Conte allergico all’Europa e i social non perdonano: “Vada a lezione da Mourinho”

Il Napoli con un piede fuori dalla Champions League non sorprende i detrattori di Antonio Conte: dopo la sconfitta col Benfica si scatenano sui social, sottolineando “l’allergia” del tecnico salentino all’Europa. E rimarcano la differenza con José Mourinho.
Napoli, Conte e l’allergia all’Europa
Il deludente Napoli sconfitto in casa del Benfica non ha sorpreso i detrattori di Antonio Conte, che dopo la partita si sono scatenati sui social nel sottolineare i limiti del tecnico salentino nelle coppe europee. La situazione degli azzurri in Champions League è complicata – con 7 punti sono al 23° posto, il penultimo per superare il turno – e quindi Conte rischia seriamente di aggiungere un’altra delusione alla sua carriera in Europa.
I detrattori di Conte sui social
“Conte fa schifo in Europa, si sa”, commenta secco Vincenzo su X. Un parere schietto, a cui fa eco quello di Pandey: “Conte in Europa uguale disastro”. “Il solito Conte formato europeo”, aggiunge Ash. “Conte non riesce a gestire le due competizioni in condizioni normali, figurati con tutti questi infortuni”, scrive Jay, che ricorda i problemi del Napoli di questa stagione. “Il Napoli è praticamente eliminato: questo dipende dalla mentalità della squadra e della società. Ma la Champions non è casa per Conte”, l’analisi di Pulcinella77.
Il confronto con Mourinho
A differenza di Conte, invece, José Mourinho nelle coppe europee sa dare il meglio di sé. Ed è proprio nel confronto con lo Special One che i detrattori del tecnico del Napoli sono più duri. “Mourinho ha dato una lezione a Conte”, scrive Mirko su X. “Conte ha tanto da imparare da Mou in Europa”, aggiunge Max. “Mourinho non mi pare che stasera avesse fenomeni in squadra: purtroppo la realtà è che Conte per le coppe non è portato”, l’analisi di Rosario. E per Rev la lezione di Mou può tornare utile anche alle contendenti del Napoli in campionato: “Mou ha insegnato a tutte le 19 squadre di Serie A come si annulla il non-gioco del Napoli di Conte”.