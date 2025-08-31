Napoli, Conte ammette: "In partite così rischi di perdere la testa, dobbiamo essere più cattivi. Lucca? Bisogna avere pazienza"

Antonio Conte commenta il match vinto sul filo di lana del suo Napoli al Maradona contro un granitico Cagliari. E parla anche dell'ambientamento e dell'inserimento dei nuovi

Alla seconda di campionato il Napoli s’imbatte in un Cagliari sceso al Maradona con la ferrea intenzione di far passare se non una serataccia agli avversari, almeno 90 minuti di spossante fatica. Soltanto negli ultimi minuti del recupero finale la squadra di Antonio Conte si porta a casa tre preziosissimi punti che certificano le zone alte (a punteggio pieno della classifica). E il tecnico nella conferenza stampa post-gara ha ammesso che per i suoi è stata più dura del previsto sfondare le linee avversarie.

Il Napoli non incanta, Conte: “Andava bene anche uno 0-0”

Alla fine ci ha pensato Anguissa che, negli ultimi minuti del recupero finale, approfitta di una sbavatura della retroguardia sarda per chiudere i conti e beffare il Cagliari. Non certo una partita memorabile comunque, il classico match all’italiana di pochi guizzi, tanto sterile possesso e un brutto ma utile 1-0 a coronare l’opportunismo sportivo che spesso il nostro calcio dimostra in campo.

Per Conte comunque ci sono state “tante occasioni per fare gol”, come ha dichiarato nella conferenza stampa post partita. Ciò che è mancato alla squadra è stata la costruzione, ha detto, eccezion fatta “per gli ultimi sedici metri: abbiamo messo tante palle dentro ma non siamo riusciti a riempire l’area“. Capendo l’antifona, l’allenatore ha quindi confessato che a quel punto anche “uno 0-0 mi avrebbe soddisfatto”, perché “in partite come queste puoi perdere la testa, non ci aspettavamo un Cagliari così difensivo”.

“Negli ultimi 16 metri dobbiamo essere più cattivi”

Se non altro Conte ha riconosciuto la bravura dei suoi nel non concedere ripartenze. “La squadra è sul pezzo, ma ora bisogna essere più cattivi negli ultimi 16 metri”, ha proseguito, rimarcando su uno degli aspetti su cui tiene di più: “Dobbiamo dimostrare sempre attenzione e ferocia: stasera abbiamo dominato senza concedere nulla contro una squadra con elementi di valore. Sono contento di questa partita, e della tenacia e fiducia nel gol dei nostri”.

“Con i nuovi arrivati occorre pazienza”

E il mercato giunto vivaddio alle sue ultime battute non sta destabilizzando l’ambiente: “La squadra lavora in maniera seria pur sapendo che arriveranno due nuovi giocatori“. E ancora, sui singoli: “Neres non l’abbiamo voluto rischiare. Lang mi è piaciuto, il suo è stato un buon impatto. Ma bisogna avere un po’ di pazienza nell’inserimento dei nuovi. Lucca oggi poteva fare gol, lui si sta applicando molto, ma bisogna avere pazienza con lui e con gli altri che arrivano da realtà diverse”.

D’altronde, Conte ha riconosciuto che al momento l’attaccante è unico per il Napoli (“ma oggi è entrato anche Ambrosino“), quindi ben venga se qualcun altro si sforza di segnare. Ma comunque il tecnico è contento della sua squadra: “Vedo una grande fame da parte di tutti, dobbiamo continuare a coltivare questa cosa. Ribadisco, se fosse finita 0-0 sarei stato comunque contento della prestazione”.