Napoli-Conte ancora insieme a una condizione: la richiesta a De Laurentiis e la decisione su De Bruyne

Il futuro del tecnico salentino non dipende dalla Nazionale ma dall'esito del summit in programma con De Laurentiis: il nodo del progetto tecnico, cosa può succedere

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Il Napoli e Antonio Conte sono legati da un ricco contratto fino al 2027, ma – proprio come accaduto nella scorsa stagione – tornano a circolare le voci su un possibile addio del tecnico pugliese. Il futuro sarà deciso nel vertice con il presidente Aurelio De Laurentiis: sul tavolo una richiesta chiara, considerata condizione necessaria per proseguire l’avventura alle falde del Vesuvio. In bilico anche Kevin De Bruyne: ecco cosa può succedere in estate.

Napoli-Conte: gli scenari e la Nazionale

Con uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, Conte è di gran lunga l’allenatore più pagato della Serie A. Nonostante la vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa, la sua esperienza nel capoluogo campano potrebbe chiudersi con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, anche per via di un rapporto con i tifosi che s’è raffreddato dopo l’ultimo ko interno con la Lazio.

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Il possibile ritorno sulla panchina della Nazionale incide solo in parte: finché non verrà eletto il nuovo presidente della FIGC, infatti, si resta nel campo delle ipotesi. Piuttosto, la permanenza o la fine del rapporto con il Napoli dipenderà dall’esito del summit con De Laurentiis, rientrato di recente da Los Angeles.

Vertice De Laurentiis-Conte: la richiesta

Il faccia a faccia tra i due, uniti da un rapporto che va oltre il lavoro, potrebbe andare in scena nel prossimo fine settimana oppure dopo la conquista della qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte – che si trova molto bene a Napoli – è pronto a continuare, ma a una condizione: nessun ridimensionamento del progetto. La crescita dovrà essere totale, non solo sul mercato ma anche a livello strutturale, con investimenti su stadio e centro sportivo. Anche De Laurentiis è orientato a proseguire il rapporto e resta valida l’ipotesi di un prolungamento del contratto fino al 2028. Tuttavia, non è disposto ad aspettare e dagli States aveva lanciato un ultimatum al suo tecnico.

La decisione su De Bruyne e il progetto Napoli

Archiviato il sogno del secondo tricolore di fila, l’obiettivo in questa fase è blindare la qualificazione alla Champions League. Solo dopo si getteranno le basi per il futuro, insieme oppure no. Il vero nodo resta il progetto tecnico: ciclo finito o squadra da rinforzare con pochi innesti mirati? Di certo, sarà necessario rivedere il monte ingaggi.

Romelu Lukaku, già ai ferri corti con la società dopo la fuga in Belgio, è destinato a partire, con possibili soluzioni in Turchia o Arabia Saudita. Verso l’addio anche De Bruyne: il grande colpo dell’ultima estate si è rivelato un flop, complice un infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro mesi e un rendimento lontano dagli standard mostrati al Manchester City. Liberarsi dei due ingaggi più pesanti darebbe senza dubbio respiro alle finanze del club.

Riflessioni in corso anche su Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, che potrebbero aver chiuso il loro ciclo in azzurro. Non verrà rinnovato il contratto in scadenza di Juan Jesus, mentre restano vive le speranze di permanenza per Leonardo Spinazzola, finito nel mirino della Juventus.