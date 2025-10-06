Napoli, Conte sempre più partenopeo: si scatena su una canzone storica e fa impazzire tifosi azzurri e della Juventus 

Dopo il successo in rimonta sul Genoa il tecnico ha lasciato il terreno di gioco intonando a gran voce “O surdato ‘nnammurato”: valanga di reazioni sul web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da condottiero a capopopolo, questa la trasformazione che Antonio Conte sta compiendo a Napoli, integrandosi sempre di più nell’universo del tifo partenopeo e riuscendo a toccare i fan azzurri nel profondo: l’ultima dimostrazione sta nella canzone cantata a squarciagola dal tecnico insieme ai tifosi, dopo la vittoria in rimonta sul Genoa. Il video ha scatenato le reazioni non solo dei supporter del Napoli, ma anche di quelli della Juventus, squadra a cui Conte continua a sentirsi legato.

Conte “primo tifoso” del Napoli

Strategia, e quindi testa, ma anche tanto cuore: sin da quando è arrivato al Napoli, Antonio Conte ha riversato tutto sé stesso nel progetto del club azzurro, offrendogli non solo tutta la sua competenza da allenatore, ma anche il suo entusiasmo, la sua passione. D’altra parte fu chiaro, quando più di un anno fa venne presentato da Aurelio De Laurentiis come il nuovo tecnico del Napoli: “Io divento il primo tifoso del club che alleno, ne incarno lo spirito”.

Una frase che serviva a convincere i supporter del Napoli più scettici, quelli che nutrivano per lui una certa antipatia, dati i suoi trascorsi alla Juventus. A quella frase, poi, Conte ha fatto seguire i fatti, mostrando un attaccamento profondo alla causa del Napoli, condotto allo scudetto nella passata stagione e in vetta alla classifica in quella attuale.

La canzone cantata ai tifosi

Quell’attaccamento è emerso in maniera evidente anche ieri, allo stadio Diego Armando Maradona, dopo la sofferta vittoria in rimonta del Napoli sul Genoa. Dopo la gara, Conte ha esultato in una maniera passionale e genuina, da vero napoletano: uscendo dal campo, l’allenatore degli azzurri s’è unito ai tifosi intonando “O surdato ‘nnammurato”, classico della canzone napoletana che decenni rappresenta una sorta di inno non ufficiale del Napoli.

La performance di Conte è immortalata in un video divenuto immediatamente virale: l’allenatore approccia il brano con calma, poi però si lascia trascinare e finisce per urlarlo a squarciagola, rivolto verso le tribune, aizzando gli stessi tifosi. “Forza! Andiamo!”, grida tra una nota e l’altra, sparendo poi nella pancia del Maradona. Insomma, roba da ultrà.

Tifosi del Napoli impazziti per Conte

La performance di Conte ha ovviamente fatto impazzire i tifosi partenopei sui social: tanti i fan del Napoli che hanno sottolineato la grinta e il legame che il tecnico sembra sentire con la piazza. “Gruoss’ Antonio!”, scrive su X Bruno, attingendo al vernacolo partenopeo. “Come gasa Conte!”, aggiunge Bluvolcano. “Mamma mia quanto gasa il mister”, aggiunge Musearte. “Conte napoletano di ferro”, commenta Luca. “Niente di nuovo, anche nel film del quarto scudetto si vede che ormai è uno di noi”, ricorda CalcioN. “Che bello Conte che canta in napoletano, alla faccia degli juventini”, commenta Carmela. E Giancarlo infierisce: “Per ogni esultanza di Conte a Napoli c’è uno juventino che cade in depressione”.

La reazione dei tifosi della Juventus

Più che depressi, però, i tifosi della Juventus sembrano mostrare rabbia e disprezzo nei confronti del loro vecchio allenatore. Tanti coloro che commentano l’esultanza di Conte post-Genoa, anche invadendo i profili social dei supporter del Napoli. “Falsità al 100%”, scrive Raffaele su Facebook. “Un pagliaccio da circo”, attacca Roberto. “Dopo il tradimento di questa estate non mi stupisco più di nulla”, aggiunge Mario, ricordando il no di Conte alla Juventus alla fine della scorsa stagione e la sua decisione di restare al Napoli. “Io non posso credere che Conte è ancora nella nostra Hall of Fame”, scrive Francik alludendo allo spazio dedicato all’ex giocatore e allenatore al J-Museum. “Ormai è napoletano”, aggiunge quasi con rassegnazione Floti.