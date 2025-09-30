Napoli, Conte sbrigativo su De Bruyne: caso chiuso. Oriali decisivo nel ricucire lo strappo col belga

Il tecnico liquida la vicenda De Bruyne alla vigilia della sfida di Champions con lo Sporting: "Patti chiari, amicizia lunga". A preoccuparlo davvero è l'emergenza in difesa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Napoli-Sporting è alle porte, ma l’attenzione è tutta sul caso De Bruyne. E, infatti, più di una domanda sulla vicenda è stata posta a Conte nella conferenza stampa che precede la sfida di Champions League. Se nelle scorse settimane l’allenatore ha elogiato il belga, questa volta è risultato piuttosto sbrigativo nelle risposte. E spunta un retroscena legato a Oriali: il ruolo decisivo di Lele nel ricucire lo strappo con l’ex Manchester City.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, Conte sul caso De Bruyne

Il caso è rientrato? Sì, secondo il tecnico del quarto scudetto azzurro. Che chiarisce: “A me non piace parlare del singolo, perché vinciamo e perdiamo da squadra. A Milano la prestazione c’è stata, non è da tutti dominare a San Siro”. Poi il discorso si sposta sul belga, protagonista di un gesto di stizza dopo essere stato sostituito alla Scala del calcio.

“Fa bene la squadra fa bene lui, fa male la squadra fa male lui. Sappiamo cosa può darci, è un calciatore che va supportato. Noi cerchiamo di trovare i giusti equilibri, ma qui si passa attraverso estremi assurdi”. Quindi arriva al nocciolo della questione. “Quello che avevo da comprendere, l’ho compreso ed è stato chiarito. Patti chiari, amicizia lunga: la vicenda è già chiusa”.

Il ruolo decisivo di Lele Oriali

Una vita da mediano, ma anche da mediatore. Se Conte ha avuto un confronto diretto con il gruppo per mettere in chiaro le cose dopo quanto successo a Milano, Lele Oriali ha avuto un faccia a faccia con De Bruyne.

Lo ha riferito Sportmediaset: il braccio destro dell’ex ct ha parlato con la stella venuta da Manchester, di fatto ricorrendo alla vecchia strategia del bastone e della carota. L’obiettivo era lasciarsi il brutto episodio alle spalle, ma nello stesso tempo far capire al giocatore che certi gesti – d’ora in poi – non saranno più tollerati.

Il vero problema di Conte è un altro: la difesa

Più che preoccupato da De Bruyne, su cui è stato abbastanza sbrigativo, Conte è sembrato in ansia per l’emergenza in difesa che lo costringerà ai salti mortali in vista della sfida di domani al Maradona contro i portoghesi dello Sporting. “Ieri Spinazzola e Olivera hanno svolto allenamento differenziato: faremo il possibile per recuperare almeno uno dei due”.

La coperta è improvvisamente diventata cortissima: Rrahmani e Buongiorno sono infortunati, Marianucci e Mazzocchi non sono stati inseriti nella lista Uefa e Di Lorenzo è squalificato. “Al centro ci rimangono solo Beukema e Juan Jesus. Per fortuna siamo riusciti a integrare Gutierrez che era fermo da tempo e valuto la possibilità di schierare Elmas come terzino”. E chiude con una battuta ai cronisti presenti in sala stampa: “Se avete suggerimenti, datemeli”.