Napoli, Conte dribbla il mercato: silenzio su Hojlund, il nuovo mantra dell'ex ct per scudetto e Champions

Sorgono complicazioni per l'attaccante del Manchester United e il tecnico pugliese sposta il mirino sulla partita col Cagliari. Come stanno Gutierrez a Buongiorno

Per la prima al Maradona da campioni d’Italia c’è ancora il Cagliari, contro cui a fine maggio il Napoli aveva conquistato il quarto scudetto della sua storia. Ora, però, bisogna voltare pagina. Conte lo sa, lancia un nuovo motto e svela l’approccio che dovrà avere la sua squadra in Champions League. Poi ricorda i suoi trascorsi sul rettangolo verde e dribbla l’argomento mercato.

Napoli, Conte e la strategia per la Champions

Chelsea, Manchester City, Sporting, Benfica: ecco le principali insidie del Napoli nell’Europa che conta. “Siamo molto contenti di giocare in Champions: lo facciamo con voglia e umiltà”.

E detta la linea. La sua squadra riuscirà a dare filo da torcere alle super potenze del Vecchio Continente? “Da buoni allievi dobbiamo cercare di imparare dai maestri di questa competizione, da chi l’ha vinta, per poi un domani provare a superarli”.

La lotta scudetto e il nuovo mantra

Conte sposta subito il focus sulla partita interna col Cagliari e ribadisce un concetto già espresso di recente, un concetto che ha fatto storcere il naso ad Allegri e Chivu. “Sarà un campionato molto difficile. Prevedo un grande equilibrio, con 7-8 squadre molto attrezzate. Ci sarà da battagliare” dice.

Lo scudetto sul petto è motivo d’orgoglio e aumenta le pressioni sui partenopei. Ed ecco che l’ex ct attinge a piene mani alla tradizione, mostrando ancora una volta di essersi pienamente calato nella realtà partenopea: “Scurdammoce ‘o passato”. Resta la storica impresa, ma bisogna ripartire senza dormire sugli allori.

Il ‘caso Meret’ e come sta Buongiorno

Si rinnova il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic. Chi difenderà la porta azzurra contro il Cagliari? L’ex ct non cade nella trappola: “Col portiere dovrete sempre aspettare la formazione. Loro sanno benissimo chi giocherà domani. Per me non è affatto un problema: quest’anno siamo più strutturati tra i palie sono contento”.

Capitolo infortunati. Il nuovo acquisto Gutierrez “ha iniziato a lavorare sul campo. Vedremo durante sosta che tipo di miglioramenti farà e se potrà rientrare in gruppo oppure bisognerà aspettare ancora un po’”. Sensazioni positive su Buongiorno. “Ha fatto dei passi importanti, è sulla via del recupero. Quaranta giorni fa ha subito un’operazione, ora è molto più sciolto. Si sta avvicinando al rientro, presto lo vedremo in campo”.

Il dribbling sul mercato: silenzio su Hojlund

L’argomento più atteso dai tifosi, ossia il mercato, non è stato toccato nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno. Del resto, manca sempre meno al gong e il Napoli è impegnato nella non facile trattativa per Hojlund, per cui nelle ultime ore si è registrato il clamoroso inserimento del Lipsia.

De Laurentiis e Manna hanno il sì dell’attaccante, ma bisogna accelerare anche in virtù dei tempi tecnici che servono al club partenopeo per definire l’accordo. Tutto fatto, invece, per il ritorno di Elmas, atteso in Italia per visite mediche e firma.