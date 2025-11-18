“Conte esonerato, via l’ex Juve”, Tuttosport stuzzica i tifosi del Napoli ma si tratta di Mirko. Sui social scoppia il putiferio

Il titolo del quotidiano sportivo fa rifermento a Mirko Conte, tecnico del Sorrento, ma in un momento di difficoltà in casa Napoli e con i giusti accorgimenti tecnici diventa un caso sui social

“Conte esonerato”, tutto vero ma si tratta di Mirko. Il momento delicato che sta vivendo il Napoli con il suo allenatore diventa l’occasione per Tuttosport per provare a tirare su qualche contatto e forse anche per stuzzicare i tifosi partenopei tirando in ballo Mirko Conte, ex difensore di Inter, Napoli e Sampdoria e ora tecnico esonerato dal Sorrento.

Tuttosport stuzzica i tifosi del Napoli

Un titolo costruito ad arte, forse per i click o forse per stuzzicare i tifosi del Napoli in un momento piuttosto delicato. Il quotidiano sportivo Tuttosport gioca un po’ con nomi e foto per creare e scompiglio e sembra riuscire nell’impresa. Nell’edizione online infatti compare un titolo che sembra un terremoto più che una semplice notizia: “Conte esonerato, ora è ufficiale. L’ex Juve via, ma non solo: è rivoluzione, ai saluti anche il ds”. E nell’immagine di copertina c’è proprio l’attuale tecnico del Napoli.

La prima sensazione è che si tratti di uno scherzo, oppure di una versione fake della testata sportiva e allora cliccare diventa praticamente d’obbligo per capire quello che sta succedendo. Il riferimento è sempre a una notizia che riguarda una squadra campana ma non si tratta del Napoli ma del Sorrento che milita nel girone C della serie C, e il Conte che viene esonerato non è Antonio bensì Mirko che in passato ha avuto il ruolo di vice-allenatore proprio nella Juventus Next Gen. Caso risolto, forse.

La rabbia dei tifosi del Napoli

Può una notizia di serie C riuscire ad ottenere quasi 444mila visualizzazione su Twitter? La risposta a questa domanda è sì. Il post di Tuttosport con foto con la stretta di mano tra i “due” Conte infatti fa il giro del web ma scatena reazioni piuttosto agitate tra i tifosi del Napoli. C’è chi la prende con ironia e chi invece si scaglia contro il giornale: “La Cappella Sistina era uno scarabocchio in confronto a questo immenso capolavoro”, scrive Daniele. Ma c’è anche chi va all’attacco: “Siete riusciti a diventare più pezzenti della Gazzetta, questo è un record Mondiale”. E ancora: “Questa cosa fa talmente schifo da essere meravigliosa, vi ammiro”.

Il caso Conte

E’ evidente che in questi giorni il caso “Conte-Napoli” sia uno di quelli da monitorare con maggiore attenzione tra le squadre di serie A. Un avvio di stagione buono poi qualche passo falso di troppo soprattutto in Europa hanno portato a una situazione inattesa. Il tecnico salentino ha approfittato, un po’ a sorpresa, della sosta per le nazionali per andare via da Napoli e tornare a Torino per qualche giorno di pausa. Una decisione inedita per un allenatore e che testimonia un momento di difficoltà all’interno dell’ambiente e con il gruppo azzurro. I prossimi giorni saranno quelli della verità in casa partenopea con la sfida con l’Atalanta che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante nella stagione.