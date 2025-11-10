Napoli, Conte e la frattura nello spogliatoio: il retroscena su Eindhoven. Vieri lo stronca e interviene De Laurentiis

La situazione tra i partenopei è più accesa che mai, nei prossimi giorni ci sarà un vertice con la società e non sono da escludere decisioni drastiche: Conte e il Napoli sembrano molto lontani

Una sconfitta, nessun gol segnato nelle ultime tre uscite e una situazione che rischia di diventare esplosiva. Il Napoli si aspettava una situazione decisamente diversa dopo questa prima fase di campionato e ora deve fare i conti con una crisi inaspettata e con il nervosismo piuttosto accentuato di Antonio Conte.

La situazione in casa Napoli

Un vertice atteso in giornata o forse no, nelle ultime ore le notizie sul Napoli e sul futuro di Antonio Conte si sono andate accumulando e spesso sovrapponendo una sull’altra. Difficile che nel giro di qualche ora possa arrivare qualche decisione a sorpresa e sconvolgente dall’ambiente azzurro. La certezza è che ci sia qualcosa che non funziona tra il tecnico e la squadra con Conte che per uscire dalla situazione ha chiesto anche l’intervento del club. De Laurentiis avrebbe riconfermato la piena fiducia al tecnico e nelle ultime ore ci sarebbero stati anche dei vertici interni alla società per uscire fuori da questa situazione. E a distanza di qualche ora sulla situazione fa chiarezza proprio il presidente del Napoli con un tweet: “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa è successo dopo il ko con il PSV

Uno dei momenti chiave di questa stagione azzurra, con un accento negativo, è stato senza dubbio il tracollo di Eindhoven con la durissima sconfitta con il PSV in Champions League. Secondo molte fonti vicine a casa Napoli, nello spogliatoio dopo il match ci sarebbe stato un confronto molto duro tra il tecnico e la squadra. Sembrava tutto risolto anche in virtù della vittoria importante contro l’Inter ma secondo quanto rivela anche Repubblica, il patto tra l’allenatore e la squadra sarebbe stato poi disatteso. E ora Conte sarebbe pronto a rimettere in discussione tutte le gerarchie del gruppo.

L’attacco di Vieri e l’ipotesi Juventus

A sorpresa a lanciarsi conto Antonio Conte è Christian Vieri, legato al tecnico da un’amicizia di vecchia data. Ma stavolta all’ex attaccante le dichiarazioni che sono seguite alla sconfitta con il Bologna non sono piaciute: “Sono suo amico e ho sempre difficoltà a parlare delle squadre che allena. Ma in questo momento è lui che deve prendersi le responsabilità. Non può dare la colpa agli acquisti, tutte le squadre hanno cambiato nel corso dell’estate. La squadra non sta giocando bene, non sta vincendo: ci sta. Ti rimetti al lavorare ma non con queste battutine, si lamenta troppo secondo me. La responsabilità è tua, te la devi sbrigare da te senza andare in tv”.

Ma tra le tante voci emerse in giornata c’è anche chi punta in direzione Torino e Juventus con il giornalista Paolo Bargiggia che parla di un’ipotesi clamorosa: “Conte sta semplicemente preparando il campo per andare via dal Napoli a fine stagione e trasferirsi alla Juventus al posto di Spalletti. I contatti con Chiellini sono continui”.