Napoli, Conte spegne l’entusiasmo su Lukaku: la priorità è il recupero di un altro azzurro

Dopo il k.o. col Benfica il tecnico ha spiegato che Big Rom non sarà a Udine e che sua la speranza è riavere presto Lobotka e Gutierrez: senza lo slovacco saranno straordinari per i centrocampisti

Il Napoli dovrà ancora attendere prima di riabbracciare Romelu Lukaku, parola di Antonio Conte: dopo il k.o. col Benfica il tecnico ha spiegato che Big Rom non sarà in campo domenica contro l’Udine e fatto capire che la vera priorità e il rientro di Stanislav Lobotka.

Lukaku, Conte spegne gli entusiasmi sul rientro

“Ci vediamo presto”, aveva detto martedì Romelu Lukaku, dopo il primo allenamento in gruppo con i compagni di squadra del Napoli. Una frase che aveva indotto tifosi e addetti ai lavori a pensare a un rientro ormai prossimo per il centravanti belga, infortunatosi lo scorso 14 agosto nell’amichevole pre-campionato con l’Olympiacos. Dopo il k.o. rimediato a Lisbona contro il Benfica, però, Antonio Conte ha spento gli entusiasmi: Big Rom ha ancora bisogno di tempo prima di poter tornare in campo.

Conte rassegnato su Lukaku

“Se vedremo Lukaku domenica contro l’Udinese? No, deve allenarsi con la squadra”, ha dichiarato Conte nel post partita della gara del Da Luz. “Io non forzo mai la mano – ha poi aggiunto Conte – Romelu sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante”.

Insomma sembra chiaro che Lukaku non verrà convocato per la gara di domenica in casa dell’Udinese, Conte pare rassegnato riguardo al recupero del belga, che potrebbe magari tornare in panchina, ma solo per ritrovare il feeling con il clima partita, nella semifinale di Supercoppa italiana del 18 dicembre contro il Milan. Al momento, invece, la vera preoccupazione di Conte è un’altra.

Lobotka priorità azzurra

Il tecnico la confessa parlando degli altri due giocatori vittime di infortuni non gravi: “Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka, poi dovrebbe rientrare anche Gutierrez, gli altri invece a breve non saranno recuperabili”, ha detto Conte. È il centrocampista slovacco il centro dei pensieri del tecnico del Napoli in questo momento: senza di lui, Scott McTominay e Eljif Elmas – apparsi entrambi piuttosto affaticati al Da Luz – saranno chiamati a fare ulteriori straordinari.

McTominay spremuto

Antonio Vergara, giocatore praticamente senza esperienza ai massimi livelli e che teoricamente sarebbe un centrocampista offensivo (addirittura un trequartista) più che un mediano, rappresenta in questo momento l’unica alternativa a metà campo alla coppia formata dallo scozzese e dal macedone. McTominay, in particolare, ha disputato tutti i 90’ delle ultime 5 partite del Napoli (giocate tra l’altro ogni tre giorni), mentre sono 8 le gare consecutive in cui è partito titolare. Al momento, però, è difficile immaginare Lobotka in campo a Udine: salvo lanciare la coppia inedita Elmas–Vergara, la sensazione è che anche in Friuli toccherà allo scozzese reggere il peso del centrocampo azzurro.