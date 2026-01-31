Napoli, Conte furioso: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la Juve

La vittoria contro la Fiorentina non calma Antonio Conte che ai microfoni è scatenato: il tecnico partenopeo attacca tutti e si sfoga anche sul mercato bloccato. Le sensazioni su Di Lorenzo preoccupano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un fiume in piena. Antonio Conte porta a casa i tre punti nel match contro la Fiorentina ma quando si presenta di fronte ai microfoni di Dazn lascia andare tutta la sua rabbia e la sua frustrazione. L’infortunio di Di Lorenzo è l’ultima tegola di una stagione che sta diventando sempre più maledetta e il tecnico partenopeo non ci sta.

La rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo

Il Napoli perde un altro dei suoi big. E’ d’obbligo in circostanze come queste aspettare l’esito degli esami ma è evidente che sia successo qualcosa di molto serio al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo e ai microfoni di Dazn, il tecnico azzurro parla apertamente di crociato: “Ora persino il capitano. Ormai c’è poco da dire. Torniamo sempre sullo stesso discorso, quello di partite su partite, giocatori che per tanti motivi dovrebbero riposare e invece sei costretto a continuare a farli giocare. Questo tipo di infortunio, il crociato, è un evento traumatico. Sembra che abbia rotto il ginocchio in maniera grave. E’ una cosa molto brutta, sapete benissimo cosa rappresenta per noi”.

Lo sfogo sul mercato

Conte non vuole sentire parlare di scudetto, del resto con una rosa ormai ridotta all’osso è anche difficile riuscire a volgere lo sguardo troppo avanti. “Siamo una squadra che sta cercando di fare il massimo con quello che ha a disposizione. Per fortuna abbiamo fatto questi punti ma se il campionato iniziasse in questo momento e con questa rosa, dove lo mettereste il Napoli. Lo lascio dire a voi”. E lo sfogo sul mercato con gli azzurri che dovranno tenere il “saldo zero” diventa un problema ulteriore: “Le altre squadre si stanno attrezzando sul mercato e a noi ce l’hanno bloccato. Abbiamo 240 milioni in cassa e ce l’hanno bloccato. Oggi sono troppo arrabbiato per Di Lorenzo, meglio che chiudiamo”.

L’urlo a La Penna

Grande nervosismo anche nel corso del match per Antonio Conte. L’allenatore azzurro vuole provare subito a riscattare la delusione Champions e vive la sfida con la Fiorentina con tanto nervosismo. Nel primo tempo arriva anche un scontro con il direttore di gara La Penna dopo un fallo di Fabbian ai danni di Scott McTominay al limite dell’area di rigore con l’arbitro che decide di non mostrare il cartellino giallo al giocatore viola. E Conte si arrabbia e come riportato dalla bordocampista di Dazn, Federica Zille, urla: “Come contro la Juve”, facendo riferimento ad alcune trattenute non sanzionate dal direttore di gara nel match di Torino.