Napoli: Conte ha insultato l’arbitro ma non sarà squalificato, ecco perché

Conte evita la squalifica per l’insulto a Manganiello: accordo con la FIGC e multa da 6mila euro devoluta in beneficenza. Sarà in panchina contro il Milan.

E’ la partita di Coppa Italia, Napoli-Como, quando il tecnico Antonio Conte rivolge un insulto all’arbitro Gianluca Manganiello. In poche ore il frame dell’immagine, accompagnato dall’audio ben udibile, fa il giro del web. “Testa di c….” pronuncia Conte infuriato. Dopo due mesi e mezzo è arrivato l’epilogo di questa vicenda: il tecnico del Napoli ha trovato un’intesa con la Procura della FIGC scegliendo la via del patteggiamento e non rischierà dunque di essere squalificato.

Nessuna squalifica: Conte sarà in panchina

Con la formula del patteggiamento, Conte pagherà quindi una multa di 6.000 euro: somma che sarà devoluta in beneficenza, scrive il Corriere dello sport. L’accordo sarà ufficializzato nei prossimi giorni con un comunicato federale.

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L’intesa raggiunta permette all’allenatore del Napoli di evitare una possibile squalifica. Di conseguenza, Conte sarà regolarmente al suo posto in panchina nel big match contro il Milan, in programma nel giorno di Pasquetta.

Il rischio iniziale e il ruolo delle immagini

Secondo quanto riportato dalla stampa, in assenza di un patteggiamento il tecnico avrebbe potuto incorrere anche in parecchie giornate di stop. L’episodio, infatti, non era stato segnalato nel referto arbitrale, ma è emerso grazie alle riprese televisive.

Il patteggiamento di Conte infiamma il web

Ad accendere la miccia sul web è un post del giornalista Giovanni Capuano che scatena i tifosi: “Conte ha ammesso di aver insultato l’arbitro Manganiello (gli diede della “testa di c….”), episodio per il quale non fu espulso, e ha trovato un accordo con la Procura Figc. La possibile squalifica di 4 giornate è stata commutata in una multa da 6000 euro. Via libera della Figc (CorSport). Insomma, ha patteggiato…”

I tifosi furiosi scrivono: “Ha patteggiato da buon juventino”. E ancora: “Abituati a patteggiare da una vita.” C’è poi chi ironizza: “Che stupido Conte. Doveva chiedere aiuto a Marotta e ai suoi giornalisti cagnolini. Avrebbero scritto tutti che la frase era “vuoi un arazzo?” e manco pagava”. E ancora: “Alla fine è pur sempre juventino. Siete abituati così.”

Non si placano gli animi sul web: “Insomma, c’è colui al quale viene commutata la pena in una multa per un insulto e chi per rapporti con gli ultrà in merito alla gestione dei biglietti o anche per la questione “manovra stipendi” categorie, anche nelle sanzioni. E stendiamo un velo pietoso sugli sfinteristi in calce.” E ancora: “Lo fanno gli altri non può farlo Conte? o dobbiamo far sparire le prove TV per poi farle uscire 2 mesi dopo?”

C’è infine chi scrive: “Pensavo gli avesse detto qualcosa “come ti faccio nero” o “lo porto io”. Peccato perché avrebbe potuto vincere il premio gentleman. C’è chi patteggia e ammette la colpa e chi patteggia ma di non avere colpe. Strana la vita…”

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